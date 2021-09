López Gatell descarta aumento de Covid por regreso a clases presenciales

La Secretaría de Salud descartó que a dos semanas del regreso a clases presenciales haya un incremento de contagios de Covid-19, afirma que mantendrá monitoreo en los centros educativos a fin de conocer el comportamiento de la epidemia en esos planteles.

"No se muestra un incremento en menores de edad, van dos semanas desde que se abrieron escuelas y no ha repuntado la epidemia en menores de edad, pero en los grupos específicos de 5 a 11 años y 12 a 17 años no se ve un repunte, esto nos da mucho gusto, seguiremos monitoreando y seguiremos pendientes de cualquier eventualidad", aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Con respecto a la tercera ola de Covid-19 en el país, el funcionario indicó que en las 32 entidades federativas ya existe una reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones asociadas al virus SarsCoV2.

"Vemos que las 32 entidades tienen una clara tendencia de reducción de los casos y como ha ocurrido con la cobertura de vacunación, la mayoría de casos que existen, son leves. Arriba de 95% de los hospitalizados son personas que no se vacunaron, recordemos que las vacunas que estamos utilizando son las mismas que se utilizan en otros países, son altamente efectivas y recomendamos vacunarse lo antes posible".

Sobre la vacunación anticovid, López-Gatell Ramírez señaló que en promedio se aplican 500 mil dosis contra coronavirus al día, y se prevé que esta semana lleguen 4.6 millones de vacunas de Pfizer BioNTech y se libere poco más de un millón de dosis de AstraZeneca envasadas en México.