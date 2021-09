Tras los restos de Dante Alighieri en su 700 aniversario luctuoso

Hace 700 años la muerte hizo ronda en la ciudad de Ravenna. Era 1321, el siglo XIV en la baja Edad Media. Entre la noche del 13 y 14 de septiembre, el poeta florentino Dante Alighieri (1265) exhaló su último aliento. Años antes, el autor había escrito una de las máximas obras literarias en la historia de la humanidad: La Divina Comedia.

El también llamado “padre del idioma italiano” había pasado sus últimos días en Ravenna, tras el exilio al que se sometió para escapar de sus enemigos. No podía volver a Florencia, su tierra natal, porque estaba amenazado con ser quemado en la hoguera si lo hacía. Por tal motivo, tras su muerte, sus restos fueron depositados en la Iglesia de San Francisco de Asís de Ravenna.

En vida, el resentimiento de Dante hacia sus paisanos fue tan fuerte que juró no regresar jamás. Según relata la periodista española Nieves Concostrina, en su libro Polvo Eres. Peripecias y extravíos de cadáveres inquietos (La Esfera de los Libros, 2009), poco tiempo pasó para que los florentinos se dieran cuenta del gran error que habían cometido, por lo que solicitaron a Ravenna la devolución de los restos de Dante, pero la negativa respuesta fue contundente: “si no quisieron tener a Dante vivo, tampoco lo van a tener muerto”.

Durante el Siglo XV, un grupo de florentinos encabezado por el artista Miguel Ángel Buonarotti, quien estaba empeñado en erigirle un gran monumento en la capital de La Toscana, convenció al papa León X de exhumar los restos de Dante para trasladarlos por fin a Florencia.

En esos tiempos a un papá no se le podía desobedecer, así que a los monjes franciscanos no les quedó más remedio que abrir la tumba muy a su pesar. Pero, para sorpresa de los florentinos, en esa tumba no se encontró ni un sólo hueso. La primera deducción arrojó que Dante se había perdido, aunque en realidad fueron los mismos monjes quienes lo escondieron. Los restos aparecieron en 1677 y en 1780 el arquitecto Camillo Morigia erigió una gran tumba en un templo adosado a la iglesia de San Francisco. Desde entonces esa ha sido la tumba oficial de Dante, pues allí se depositaron sus restos tras ser reencontrados casi un siglo antes.

No obstante, la insistencia de los florentinos ha sido continúa a través de los siglos. En 1829, Florencia construyó en la Iglesia de la Santa Cruz un gran monumento funerario en honor al poeta, pero hasta ahora esa tumba sólo ha ejercido el papel de cenotafio.

En 1865, en el sexto centenario del natalicio del escritor, Florencia volvió a insistir. Ravenna se mantuvo en su postura pero permitió que se reconocieran los restos. Lo que no se esperaba es que al abrir la tumba solo quedara polvo y algunas esquirlas de lo que alguna vez fueron los huesos de Dante.

El artista Enrico Pazzi metió parte de ese polvo en seis sobres y los llevó La Toscana (lo que atentaría contra la voluntad de Dante de jamás regresar a ese sitio) y en 1889, en un acto de generosidad, los donó a la Biblioteca Nacional de Florencia. Pero ¿qué otra suerte han ostentado estos huesos más que deambular? Los sobres se perdieron.

En 1999, uno de esos sobres fue encontrado en el segundo piso de la biblioteca por unos empleados que ordenaban libros del siglo XVII. “Florencia estalló en júbilo mientras Dante se revolvía en su tumba, porque una minúscula parte de él volvió a la ciudad en contra de su voluntad”.

La última nueva de esta historia ocurrió en 2019 antes de la pandemia, cuando los alcaldes de Ravenna y Florencia comenzaron a negociar el traslado de los restos con motivo del 700 aniversario luctuoso del poeta. Hasta el momento, aquel hombre que amó con locura a una tal Beatriz, continúa descansando en la Iglesia de San Francisco.