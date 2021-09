ESTA CANCIÓN NADIE LA CANTA YA.

¿Quién la compuso? No se sabe. Tampoco se conoce el nombre de la mujer que la inspiró. Casi todas las canciones han sido inspiradas por una mujer. No habría canciones si no hubiera mujeres que las inspiraran. Yo no conozco esa canción. Una noche oí hablar de ella, pero no había nadie que la hubiera oído. Alguien dijo que la canción no existe. Otro aseguró su existencia porque la había soñado.

Sé bien lo que se siente al cantar una canción, pero no sé lo que siente una canción al ser cantada. Pienso que esta canción ha de estar triste porque nadie la canta. Está olvidada, y eso es lo mismo que estar muerta.

Yo amo las canciones. Por eso espero que alguien cante alguna vez esta canción. Entonces resucitará de entre los muertos y sentirá lo que las canciones sienten cuando alguien las canta.

Quiero estar ahí el día que resucite la canción.