Empleados pasan 3 horas contando monedas cuando cliente paga así por un auto

El hombre quería comprar un auto para su hijo y al llegar a un acuerdo en el precio, sacó varios sacos de harina llenos de monedas de diferentes denominaciones para pagar 51 mil yuanes, que son alrededor de 156 mil pesos.

“Ya lo había visto antes en Internet, pero esta vez fue real y me tocó a mí contar monedas hasta que sentí calambres en las manos", comentó la señora Cheng, una de las 20 empleadas que pasaron horas contando el dinero, recoge la agencia Ruptly.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy