El escritor lagunero Vicente Alfonso dialogará con Juan Villoro en el Hay Festival Querétaro 2021

El escritor lagunero Vicente Alfonso sostendrá un diálogo literario con Juan Villoro el próximo sábado 4 de septiembre, esto dentro del Hay Festival Querétaro que inicia sus actividades el día de hoy.

Vicente Alfonso, autor de novelas como Huesos de San Lorenzo (Tusquets, 2015) o el libro de crónicas A la orilla de la carretera (Crónicas desde Chilpancingo) (UANL, 2021) es amigo y asiduo seguidor de la obra de Juan Villoro. En entrevista vía telefónica, el lagunero comenta que comenzó a leer a Villoro con la novela gráfica Yambalalón y sus siete perros, publicada en los años ochenta.

“Con el tiempo me empecé a acercar a otros títulos, por ejemplo Safari accidental (Booket, 2005), también a Tiempo transcurrido: crónicas imaginarias (1986) y me di cuenta de que Villoro, me atrevo a decir, es un todoterreno en nuestras letras”.

El escritor lagunero resalta otras novelas como El testigo (Anagrama, 2004) o libro de cuentos Los culpables (Almadía, 2007). Además, recuerda como fue su primer encuentro personal.

“Hace como 16 o 17 años lo conocí en persona porque dio un taller de crónica en la redacción de la revista Proceso, junto con Carlos Mosivaís y Julio Villanueva Chang. Yo tomé ese curso y a partir de ahí, hemos mantenido de manera constante algunas conversaciones sobre muy diversos temas. Y por supuesto sigo siendo un devoto lector suyo”.

Entre sus lecturas favoritas, Vicente Alfonso resalta las crónicas de El vértigo horizontal (Almadía, 2018), una relectura de la Ciudad de México que alude a clásicos de la crónica sobre la capital mexicana.

“Tiene un formato muy interesante, porque tiene un formato de entrada que es como la red del metro. Es un libro al que puedes entrar desde el punto que quieras. Es como meterte a la red del metro, no hay una sola entrada. Todos los puntos pueden ser de entrada y, en este caso, todas las crónicas pueden serlo”.

El lagunero resalta la cualidad de Villoro para trasladarse por distintos registros narrativos, incluso el teatro, donde destacan libreros como Muerte parcial (2008).

La obra mas reciente de Vicente Alfonso, A la orilla de la carretera (Crónicas desde Chilpancingo), por la cual ganó el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2018, también contó con la asesoría de Juan Villoro.

“Desde que llevé el taller de crónica me di cuenta de que pocos saben tanto como él. No nada más en el aspecto teórico, que lo conoce perfectamente, sino también porque se mueve muy bien en el terreno y el registro del cronista. Entonces, cuando me acerqué a pedirle consejo, yo había ganado el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2018, pero seguía sintiendo que el libro no encontraba su forma y las historias no podía soltar todo el jugo. Y es precisamente él quien me hace ver que no era nada más importante encontrar las pequeñas historias que iba encontrando a la orilla de la carretera (que de ahí salió el título), sino también esta búsqueda, este ir tras los pasos de Carlos Montemayor, quien fue uno de los primeros norteños que se aventuró por la Sierra de Atoyac”.

Ante esta influencia, Vicente Alfonso considera que Juan Villoro es uno de los mejores narradores de la escena literaria mexicana. Además, a las generaciones que siguen sus pasos, les hace ver que pueden moverse con solvencia entre todos los registros literarios, recalcando que la literatura es una cuestión más de disciplina.

La conversación entre Vicente Alfonso y Juan Villoro, que tendrá lugar a las 17:30 horas en el Teatro de la Ciudad de Querétaro, podrá seguirse de manera digital previo registro en la página hayfestival.com.