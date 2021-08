Planteles en Durango no cerrarán en caso de contagio de COVID-19

Ante la presencia de un caso sospechoso o positivo a COVID-19 no cerrarán los planteles que regresen en este nuevo Ciclo Escolar 2021-2022 de manera presencial. Será la Secretaría de Salud en el estado quien dé a conocer el protocolo de actuación en el que se contempla un número de atención inmediata.

Ayer en su habitual rueda de prensa virtual, el secretario de Salud, Sergio González Romero, informó que como parte del protocolo de atención está el no cerrar la escuela en caso de darse un caso positivo a SARS-CoV-2, pero se le dará seguimiento ante la posibilidad de más casos fuera del plantel. "En caso de un positivo se tiene ya un protocolo bien establecido y dos teléfonos disponibles para darles seguimiento epidemiológico porque estamos seguros que el contagio no solamente puede ser dentro de la escuela, puede ser de fuera y ese es el problema pero nosotros daremos a conocer todo el protocolo que ya se realizó para que lo conozca la ciudadanía", comentó González Romero.

TAMBIÉN LEE: A clases presenciales, 35 % de escuelas en La Laguna de Durango

Además, el funcionario estatal explicó que el regreso a clases no será masivo, ni en todas las escuelas, y tampoco será a la máxima capacidad en los planteles que sí regresen de manera presencial. "El regreso a clases no es masivo, no será en todas las escuelas ni toda la capacidad que tiene, estamos haciendo un estudio muy minucioso a través del INEGI y de la universidad (Juárez del Estado de Durango) no solamente para ver cómo se va a comportar el virus sino georreferenciar las zonas de alto contagio y ahí valorar muy bien el regreso a clases", señaló el titular de Salud en el estado.

LLAMADO

Por otra parte, González Romero dijo que los casos de hospitalizaciones han llegado con una enfermedad muy avanzada, por lo que pide que ante el primer síntoma acudir a recibir atención médica y realizarse una prueba COVID.

VER MÁS: El IMSS ofrece cursos en línea para retorno seguro a las aulas

"Lo que pasa es que a los hospitales están llegando muy graves, eso nos lo complica, ya llegan prácticamente a intubación, por eso la importancia de que acudan a su centro tempranamente y realizarse la prueba en caso de que tengan los síntomas. Ahorita gripa puede ser COVID, más vale salir de la duda con un profesional de la salud para ser atendido con prontitud", insistió el secretario de Salud en Durango.