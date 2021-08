¿Qué se sabe de la variante Lambda que ya ha sido detectada en México?

Descubierta a mediados de 2020, la variante conocida como Lambda del COVID-19 ya se encuentra en 40 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente dicha variante predomina en Perú, sin embargo, aún no hay indicios de que se pudiera colocar en la tabla de más dominantes como Delta, Beta, Gamma y Alfa.

Aunque es considerada como de las que se transmiten más rápido, las organizaciones de la salud no la han considerado de 'interés' al no superar a Delta.

María Von Kerkhove, jefa de la célula técnica antiCOVID de la OMS, destacó que la organización se encuentra trabajando con todas las variantes del coronavirus, por lo que se mantiene en constante investigación su reproducción.

Diversos estudios revelan que Lambda comparte mutaciones con otras de las variantes, lo cual lo hace más transmisible pero no al grado de la de mayor interés del momento.

“Desafortunadamente, en América Latina no se cuenta con todas las herramientas para su estudio. No creo que será peor que cualquier de las que ya tenemos. Solo que sabemos tan poco que eso se presta a mucha especulación”, reveló Pablo Tsukayama, microbiólogo de la Universidad Cayetano Heredia en Perú para The New York Times.