AMLO atribuye incremento de violencia al fentanilo y los enfrentamientos del crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el incremento de la violencia en México es por la introducción de fentanilo y por el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que el fentanilo se comercializa a precios más rentables que otras drogas tradicionales, pero alertó que "el fentanilo es lo peor que pueda haber".

"Se están enfrentando grupos del crimen organizado, por eso la violencia en Sonora, en Baja California, en Zacatecas, en Michoacán".

"Y el otro hecho es la introducción del fentanilo, de esta droga que se trae de Asia y que se está comercializando a precios más rentables que las drogas tradicionales con un daño mayor, mucho mayor; para que se sepa, puede causar la pérdida de la vida de un joven en apenas seis meses. Es lo peor que puede haber, el fentanilo, lo peor", comentó.

El presidente López Obrador señaló que tomó la decisión de entregar el control de todos los puertos y aduanas a la Secretaría de Marina (Semar) para evitar la introducción y contrabando al país de esta y otras drogas.

"Tenemos todo un plan para eso, que inició desde que tomamos la decisión, que algunos no entendieron en su momento, porque a veces no quieren aceptar lo que hacemos y todo lo cuestionan, porque se terminaron sus privilegios, sobre todo los medios de información y también de los que no pagaban impuestos y de todos los que se sientan afectados con la transformación, pero desde hace cerca de un año tomamos la decisión de entregar los puertos a las Secretaría de Marina para controlar la entrada de droga de contrabando, pero sobre todo de fentanilo".

"Por eso los puertos están a cargo de la Secretaría de Marina, las aduanas también en las costas a cargo de la Secretaría de Marina, y las aduanas terrestres a cargo de la Secretaría de la Defensa, para esto estamos trabajando todos los días con este propósito", dijo.

En el Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "hay mucha violencia" en Cajeme, Sonora, uno de los municipios más violentos del país, pero afirmó que el gobierno federal realiza labores preventivas y de inteligencia para garantizar la paz en el estado y en ese municipio.

"Sí, en efecto, hay mucha violencia en Cajeme, más que en otros lugares. Hay incremento de la violencia en Sonora con relación a Sinaloa, con relación a Baja California Sur, con relación a Nayarit, a Durango. Son dos estados que tenemos con incrementos en la delincuencia en esa región del país en noreste, Sonora y Baja California, y estamos trabajando ahí.

"En el caso de Cajeme, se tiene un cuartel de la Guardia Nacional, se están reforzando acciones. La violencia ahí tiene que ver con el crimen organizado, con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado y se está haciendo labor preventiva y también trabajo de inteligencia para garantizar la paz en Sonora y en Cajeme en especial", agregó.