VIDA CAMPIRANA

Durante todo el mes de agosto en México se conmemora desde 1983 el Día del Adulto Mayor, y el próximo sábado 28 del presente mes celebramos el "Día del Abuelo", que tiene como objetivo reconocer a estas personas mayores de 65 años como un pilar fundamental en la sociedad y para quienes existen programas especiales e instituciones que velan por su bienestar, protección y seguridad considerando que son vulnerables y por tal motivo merecen cuidados y tratos especiales… ¿quién no tiene recuerdos tan hermosos de esos maravillosos seres llenos de amor, dulzura, paciencia, sabiduría y ternura, llamados abuelos? ellos suelen cambiar esa dureza y rigor que ejercieron con los hijos en su papel de padres y hoy son más tolerantes, condescendientes y casi, casi pasalones diría yo, y es que es en esta etapa en que los sentimientos más sublimes desbordan todo ese cariño en esos pequeños seres llamados nietos y que hoy a muchos nos tocan también disfrutar esta etapa de abuelos que nos saca vitalidad, fuerza y entusiasmo por la vida gracias a esos seres que son la prolongación de nuestro ser a través de nuestros hijos; hay muchas circunstancias por las cuales no se ha valorado como merecen realmente los abuelos quienes gracias a su experiencia y sabiduría son quienes siempre han sido una piedra angular no solo en la familia sino también en la sociedad.

¿Quién no ha acudido con los abuelos en momentos en que requerimos de ese consejo y cariño y que nos sirve de impulso y certeza para seguir adelante en nuestros diario caminar por la vida? ¿Qué haríamos sin nuestros abuelos en quien a veces se deposita más confianza que en nuestros propios padres? porque nos dan más confianza, son más tolerantes y gracias a los años vividos siempre nos llevaran por buen camino. Debemos reconocer que existen infinidad de adultos mayores, que viven en el olvido, en la indolencia y la apatía, faltos de cariño y atención de parte de sus familiares, y sufren de enfermedades, carencias, y muchos de ellos parten habiendo viviendo en condiciones de amargura y crueldad. Afortunadamente el Gobierno federal ha mostrado su interés a este grupo de personas vulnerables, aumentándoles sustancialmente su pensión vitalicia, tan solo por ser mexicanos y tener la edad requerida. A todos mis amables lectores les invito a que tratemos bien y con cariño a estos maravillosos seres llamados abuelos, ya que todos los que aún no lo sean llevan uno dentro. A continuación una bella poesía alusiva a la temática de este día LAS MANOS DEL ABUELO. (POEMA) Gervasio Melgar ¡Qué hermosas son tus manos, abuelito! ¡Qué hermosas son tus manos con arrugas! Son manos que me cuentan una historia de sudores y penas y dulzuras. Han trabajado mucho y han sufrido. Saben de la alegría y de la angustia. Supieron dar el pan, plantar el árbol, cultivar el rosal, dar la ternura. Algún día lejano-dulce día- tendré abuelo, las manos con arrugas. Y la gente dirá: ¡Qué hermosas manos! ¡Cómo saben de glorias y de luchas! Y un nietecito mío, puro, alegre, de alma empolvada con blancor de luna, "abuelo", me dirá- también mis manos serán alguna vez como las tuyas. A continuación tres reflexiones ilustres acerca de la vejez para meditar. 1.- "La vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me he sentido tan joven" Jules Renard, escritor, poeta, dramaturgo francés (1864-1910) 2.-"Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrara" Agatha Christie, escritora y dramaturga británica (1890-1976) 3.- "Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara" Michel de Montaigne, filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento (1533-1592) Aprovechando esta fecha agradezco a Dios nuestro señor, la inmensa dicha de ser abuela, la cual es un privilegio de vida. FELICIDADES A TODOS LOS ADULTOS MAYORES EN ESTE MES Y FELIZ DÍA DEL ABUELO EL PROXIMO SÁBADO 28. "COMUNICAR ES SERVIR"