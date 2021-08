De Conagua y La Laguna (II)

Dado que no se ha incidido en controlar las extracciones -cancelando pozos irregulares y controlando regulares- y que no hay acciones de recarga del acuífero Principal-Región Lagunera, la expectativa es que el problema de contaminación por sobreexplotación del agua en La Laguna, detectado desde 1960, aumente; se ha documentado que la mancha de arsénico continúa incrementando, advirtió la Doctora Jacinta Palerm Viqueira semanas antes de renunciar a la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua, segundo puesto en importancia en la Conagua.

Por lo mismo, previno: Si La Laguna sigue como va, la situación de la Comarca empeorará, con o sin acueducto presidencial "Agua Saludable".

Doctora en Geografía Humana por la Université de Toulouse Le Mirail-Francia, Jacinta Palerm -antropóloga social destacada por estudios en autogestión del agua y pequeño riego-, lo explicó el 8 de abril durante su ponencia en el foro de análisis "La gestión sustentable del agua en la Comarca Lagunera: uso, explotación y desabasto en un mundo cambiante", organizado por el Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación.

Hace una semana, en este mismo lugar subrayamos lo explicado en su ponencia "La contaminación del acuífero: tendencias y respuestas": Hay dos estudios sobre La Laguna que reportan presencia de arsénico en la leche; el transporte de agua superficial de la presa o de los pozos con buena calidad del agua a la zona metropolitana o a los ejidos, es una solución parcial, ya que no incide en la calidad del agua para riego y para que beban los animales; este proyecto interesante no resuelve el impacto regional de la caída de los acuíferos, no resuelve el problema de que se está envenenando el suelo y se están envenenando los cultivos, el agua que beben los animales, y todo esto entra a la cadena alimenticia; sería muy interesante poder echar a andar un proyecto de alcance regional que dé sustentabilidad genuina al uso de las aguas superficiales y subterráneas en la Comarca Lagunera.

"La solución de ingeniería civil es de corto plazo, se requieren soluciones sustentables a largo plazo."

Esta es la continuación de sus palabras.

No existe una norma mexicana para calidad del agua de riego y para uso pecuario; no obstante, sí hay recomendaciones de calidad desde 1989 y hay normativa para calidad de aguas residuales usadas para riego. También existen normas internacionales de la concentración de arsénico en los alimentos para animales y personas.

El arsénico de agua de riego pasa al suelo y a las plantas.

El agua de los pozos también se usa para uso pecuario y el arsénico pasa a la carne, huevos y leche.

Por vía de los forrajes regados con agua con arsénico también contribuyen a la dispersión y carga de arsénico.

Hay dos estudios sobre La Laguna que reportan presencia de arsénico en la leche.

Los estudios sobre la transferencia del arsénico en el agua hacia plantas y animales, así como de las plantas que comen los animales son recientes.

El transporte de agua superficial de la presa o de pozos con buena calidad del agua a la zona metropolitana y a los ejidos, por lo tanto, es una solución parcial ya que no incide en la calidad del agua para riego y para uso pecuario. Sin embargo, el agua de la presa tiene también arsénico, en niveles superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Una posible solución a largo plazo es la recarga de los acuíferos.

La recarga de los acuíferos de la Comarca Lagunera se puede realizar únicamente con agua de los ríos Nazas y Aguanaval.

Es posible que la recarga se pueda realizar rentando derechos de agua superficiales. Actualmente se renta de 10 a 15 mil pesos al año, es decir, más o menos para una hectárea y media en volumen de 15,000 metros cúbicos.

Es posible que la recarga pueda hacerse con ajustes en los volúmenes disponibles de aguas superficiales.

La recarga influye de manera inmediata en mejorar la calidad del agua en pozos del acuífero donde se realiza. Esto se ha reportado en resultados de estudios piloto de recarga.

No obstante la situación crítica de los acuíferos de La Laguna, en años recientes (2018) modificaron su disponibilidad de agua, abaratando el costo o permitiendo más concesiones.

Se requiere realizar una revisión de pozos no regulares, revisión de concesiones y revisión de disponibilidad. Así como de la puesta en marcha de una estrategia posible: la prohibición de perforar a más de cierta profundidad.

(Continuará)

