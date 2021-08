Autores laguneros presentarán libros en Casa Mudéjar 

Tres autores laguneros presentarán sus libros este jueves 5 de agosto en el Centro Cultural Casa Mudéjar. La cita será a partir de las siete de la noche y habrá cupo limitado por medidas ante la pandemia.

Se trata de los autores Alfredo Loera, con su libro Wish you were here; Fernando de la Vara, con Ojo por diente y Vick Medina, con La mujer de jade y otros cuentos. Estos volúmenes resultaron seleccionados en 2019 en la convocatoria Cantó Rodado y Primera Piedra de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

De esencia floydiana

Respecto a esta presentación, Alfredo Loera comentó que Wish you were here tenía como fecha original.de publicación en marzo de 2020, pero se pospuso debido a la llegada de la pandemia y las obligadas pausas de actividades en el sector cultural.

En el caso de Wish you were here, este relata la historia de un chico de 19 años, quien tiene inquietudes artísticas y poéticas. Forma una banda con una amiga y comienzan a hacer música parecida a Pink Floyd.

"Este muchacho obviamente tiene conflictos y trata de encontrar su destino".

En su búsqueda, el chico encuentra un aliciente en el concierto de Roger Waters de 2016, efectuado en el Zócalo de Ciudad de México, el cual congregó a más de 200 mil personas.

"Entonces hace un viaje como de descubrir lo que está pasando".

Para el autor, la frase Wish you were here, que también es el título de un álbum de Pink Floyd, hace referencia a las personas que han desaparecido en las últimos años y que quizá se acentúa con la reciente pandemia.