Llegó en el autobús, traída de Ábrego, una caja de peras de las que da cada año el vetusto peral que desde hace más de medio siglo crece en la labor que llaman del Temporalito.

No quiero poner malos pensamientos -que son buenos- en esos redondeados frutos que tienen forma de cintura y caderas de mujer. Pero miro una de esas peras y me vienen a la memoria memorias memorables, tan jugosas y dulces como la carne del fruto de ese árbol del bien y del bien.

La pera me llena la mano igual que el recuerdo me llena la vida. Si la mordiera -si mordiera a la pera o a la vida- su jugo me desbordaría los labios y me resbalaría por el cuello hasta mojarme el sitio donde late el corazón.

Resisto la tentación de morder el fruto. No pienso en la

culpa, la culpa feliz de Eva y Adán (en ese orden). Me recreo en la belleza de la pera. La pondré en un pequeño canastillo -en él cabrá también la vida-, y le prometeré que estará en mi recuerdo la próxima vez que mire a una mujer de talle fino y sinuosas caderas.

AGUA SIN ARSÉNICO SÍ, CASTIGAR AL RÍO NAZAS NO

El Parque Estatal Cañón de Fernández comprende 17,000 hectáreas (ha) del territorio del municipio de Lerdo, Durango. Por él transcurre el último tramo vivo del río Nazas. Por su gran biodiversidad y el aporte de múltiples beneficios ambientales, en el año 2004 fue declarado área natural protegida.

De él depende la economía de una decena de comunidades ribereñas. Los escurrimientos naturales durante el periodo de estiaje les permiten a sus habitantes irrigar sus parcelas y sostener económicamente a sus familias.

Así mismo, este valioso sitio es hogar de múltiples especies de flora y fauna, incluidos endemismos. En él convergen tres ecosistemas: el humedal, el semidesértico y el de agua dulce. El martín pescador verde, el águila pescadora, el pato del bosque, la aguililla gris, el pico gordo azul, el colorín siete colores, la garza morena y el capiturrín, son algunas de las aves que lo habitan. Sin olvidar por supuesto a los mamíferos, como por ejemplo el lince, el coyote, el venado cola blanca y la zorra gris, entre otros. Apreciar sus magníficos paisajes y recorrer su ribera entre sus imponentes ahuehuetes, provoca un enamoramiento instantáneo con el sitio y el compromiso en su defensa.

Este extraordinario lugar enfrenta el día hoy la amenaza más grave desde que se le declaró área natural protegida, el proyecto denominado Agua Saludable para La Laguna. Este proyecto dirigido por CONAGUA pretende potabilizar el agua del río Nazas para que los habitantes de la Comarca Lagunera no beban agua envenenada con arsénico. Para ello, pretenden desecar un tramo del río e instalar una planta derivadora en su margen derecho, y construir una planta de bombeo en un espacio de 35,000 metros cuadrados, precisamente dentro del polígono del área protegida.

Este proyecto no resuelve de fondo el origen del hidroarsenicismo presente en la región. Pretenden castigar el último tramo vivo del río Nazas para no afrontar el verdadero problema que origina el hidroarsenicismo: la sobre explotación de los mantos acuíferos y el tráfico ilegal del agua. Agua sin arsénico sí, castigar al río Nazas no.

Desde la asociación civil Pro-Defensa del Nazas estamos dando la batalla jurídica para proteger tan valioso patrimonio natural. El proyecto de Agua Saludable viola por lo menos cinco ordenamientos legales: el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Lerdo, Durango, el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Durango, el Decreto de Área Natural Protegida, el Plan de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández y la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional.

Si bien es cierto esta planta se pretende construir en una zona de amortiguamiento dentro del Parque Estatal, no menos cierto es que en dicha área está expresamente prohibido desecar o modificar los cauces naturales del río y sus corrientes. Seguiremos dando la batalla, tenemos de nuestro lado a la razón y el derecho.