Consulta, consulta que algo quedará.

El domingo hay consulta ciudadana, la primera oficial, organizada por el INE, con mesas en todo el país. La pregunta, se ha escrito y dicho hasta el cansancio es un galimatías que mandó la Corte para regodeo del presidente, porque amor con amor se paga. A quienes van a ir a votar la pregunta les importa un bledo, a ellos les dijeron que votar por el Sí es votar por un juicio a los expresidentes. Los que no están de acuerdo con el ejercicio o simplemente les importa un comino la consulta no irán a votar. Por el No votarán algunos pocos, que en realidad votarán contra López Obrador, simple y sencillamente porque el presidente les cae mal, ellos tampoco leerán la pregunta.

Lo que podemos prever es que el Sí ganará con un amplísimo margen (arriba de 80 por ciento) con un nivel de participación bajísimo, probablemente por debajo del 20 por ciento del padrón. Esto significa que para efectos políticos ganará el Sí, no el Sí a la extraña y mal redactada pregunta de la Corte sino el Sí al juicio a expresidentes que quiere López Obrador. El domingo por la noche veremos los festejos en redes sociales y probablemente hasta en las calles porque, ahora sí, se hará justicia, cualquier cosa que para ellos signifique. Para efectos jurídicos el resultado, al no alcanzar una votación mínima requerida de 40 por ciento del padrón (37.5 millones de votos) no será vinculante, pero da igual porque, estar de acuerdo en que (tomó aire) "se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas", porque no vincula a nada, no obliga a un juez, a un tribunal a procesar a nadie, ni a los ex presidentes ni otros actores por algún delito específico. No es claro es cuál será el papel de la Corte a partir del resultado, si la interpretación libre que hizo el ministro Zaldívar en una entrevista donde dijo que el objetivo era crear comisiones de la verdad la comparte el resto de los ministros o si darán una explicación coherente de quiénes son esos actores políticos y en qué año comienzan los años pasados (eso sí amerita toda una tesis filosófica). De lo que podemos estar seguros es que lo importante de la consulta no es el resultado sino el uso que los poderes hagan de ésta. La consulta tiene un fin político y tiene claro su derrotero: la campaña de linchamiento a expresidentes que comienza el lunes en la Mañanera, lo demás, una verdadera investigación sobre posibles crímenes o corrupción, no existe. Consulta, consulta que algo quedará.