Los Cardencheros de Sapioriz darán taller gratuito en Gómez Palacio

Con un taller titulado Semillero del cardenche, integrantes de los Cardencheros de Sapioriz realizarán un taller sobre la instrucción de este canto. El curso se efectuará de manera gratuita los días 6 y 7 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, en el Taller de Gráfica Villista, ubicado en el Cerro de la Pila de Gómez Palacio.

En entrevista, el cardenchero Higinio Chavarría comento que este taller forma parte de un proyecto aprobado por el Fonca, el cual tiene como objetivo enseñar a cantar cardenche a la gente interesada en aprenderlo.

“Ese es el objetivo: formar cardencheros, alumnos que canten cardenche, solos o en grupos. Que integren grupos y que en algún momento canten cardenche, igual en convivencia, pero también por qué no en algún evento, en algún teatro, en alguna fiesta o en algún festival”.

Chavarría también informó que este será el primero de una serie de talleres que se realizarán en distintos lugares del norte de México.

Además de Gómez Palacio, el taller se replicará en Durango capital, Monterrey, Chihuahua y Zacatecas.

El cardenchero explicó que, al tratarse de un canto popular surgido de la convivencia, no existe una metodología como tal para aprenderlo. Se trata de un canto heredado, transmitido de generación en generación y practicado durante la convivencia popular.

“Nosotros no tenemos una metodología como tal o una táctica académica, porque nosotros no somos académicos. Nosotros somos aprendices del canto que nos enseñaron nuestros padres. Nos lo enseñaron en convivencia. Los cardencheros, cuando fue su auge o desarrollo de esa tradición, no cantaban para el público, cantaban para divertirse, para platicar, para convivir entre ellos y de esa convivencia se inspiraban y componían sus letras”.

Con esta visión, los cardencheros tratarán de compartir su tradición platicando con los asistentes y transmitiéndoles la forma de cantar, así como incentivar el reconocimiento de las cuatro voces que pueden componer al canto.

“Existe la voz de arrastre (también se le conoce como marrana), y luego la primera fundamental (que es la que dirige el canto), y la contralta (que junto con el arrastre es la que adorna la melodía), eso es los cantos seculares o en los cantos de amor y de desprecio, porque también hay cantos religiosos, como las pastorelas, donde hay una cuarta voz que se llama trompetilla”.

Se espera que este taller gratuito cuente con un registro de 30 asistentes, aunque la organización espera que se aliste un poco más de gente. Cabe señalar que el taller será impartido por todos los integrantes de Los Cardencheros de Sapioriz: don Guadalupe Salazar, don Fidel Elizalde, doña Ofelia Elizalde y el propio Higino Chavarría.

Los interesados a inscribirse en este taller pueden mandar un mensaje al Whatsapp 871 220 4442, donde deberán enviar datos como nombre completo, domicilio y teléfono.

“La tradición del canto cardenche es historia, es historia nuestra, es historia de nuestro país. Se me hace justo que la gente conozca su historia, aparte tiene un significado muy bonito y conocerlo y practicarlo también es una experiencia muy, pero muy agradable. Cantar cardenche e inmiscuir en la polifonía es algo satisfactorio, te remonta a lugares, te remonta a recuerdos, te hace sentir bien. Si no puedes llorar y traes atorado un sentimiento duro en tu corazón, te hace que los saques”.

Los Cardencheros de Sapioriz participarán en el próximo Festival Internacional Cervantino, representando al estado de Coahuila. También se preparan para un concierto que darán en Los Pinos el próximo mes de diciembre.