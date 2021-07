La osteocondritis disecante: ¿qué es?, causas, síntomas y un nuevo tratamiento

La osteocondritis es un proceso doloroso que inflama el cartílago y el hueso debajo.

Se trata de una degeneración de la formación del hueso donde se producen alteraciones vasculares y origina la muerte (necrosis) del cartílago y el hueso, donde es posible un desprendimiento dentro de la articulación afectada que conlleva a diversas consecuencias. Los resultados del tratamiento son más favorables en los niños y adultos que se atienden desde los primeros síntomas.

Comúnmente, la osteocondritis disecante aparece en los niños y adolescentes durante las fases de crecimiento y desarrollo. También puede darse en adultos de 20 a 40 años.

Un diagnóstico preciso e inmediato de la osteocondritis es determinante para que el paciente sienta menos dolor y pueda llevar una mejor calidad de vida. Esta afección es catalogada como moderada, pero que produce dolores muy fuertes que incapacitan las funcionalidades del paciente. El principal tratamiento es el reposo para relajar las articulaciones evitando la movilización brusca que perjudique más a la articulación afectada.

Causas de la osteocondritis disecante

La osteocondritis disecante no tiene una causa única y concreta. Se conoce la disminución del aporte sanguíneo al cartílago, la articulación y el hueso por el mal funcionamiento, lesiones o presiones en el área que imposibilitan el flujo de la sangre. Hay oclusión en los vasos de las arterias debido a que se interrumpe el flujo por taponamientos o traumatismos leves reiterados.

Los episodios de microtraumatismos pueden ir dañando el hueso sin saberlo, trayendo como consecuencia dolores, desprendimiento y/o necrosis en el tejido.

Se han estudiado factores genéticos que demuestran mayor probabilidad de manifestar la inflamación y el estilo de vida del paciente. La frecuencia de la osteocondritis disecante se da en niños y adolescentes entre 10 y 20 años que practican mucha actividad física y deportiva. También que tuvieron una lesión en una articulación o hicieron algunos movimientos bruces que dañaron la articulación, casi siempre se afecta la rodilla.

Síntomas de la osteocondritis

En la osteocondritis disecante, y todos los tipos de osteocondritis, aparece la misma sintomatológica. La intensidad de dolor es progresiva al igual que las limitaciones del movimiento. Se intensifica durante las noches en muchos casos con edemas articulares, pero depende de la articulación inflamada.

En general, el primer síntoma de la osteocondritis es el dolor que empieza a aparecer después de una actividad física: correr, trotar, subir escaleras, escalar, hacer deportes y otros. Es desencadenado de leve a fuerte, siendo un síntoma bastante común. Otro de los síntomas es la inflamación y dolor al papar el área hinchada, se puede sentir debilidad articular y limitaciones de movimiento. Se disminuye la amplitud del movimiento y la capacidad para realizar actividades con la zona adolorida.

El chasquido en la articulación es uno de los síntomas más preocupantes porque significa que hay un fragmento suelto o atrapado entre los huesos. En este caso, el tratamiento se complementa con una cirugía, siendo importante acudir al médico.

Todos los tipos de osteocondritis limitan el movimiento del paciente con dolores insoportables sin la atención inmediata ni un tratamiento oportuno. Ante cualquiera de los síntomas mencionados, lo recomendable es ir a consulta.

¿Qué estudios se realizan para el diagnóstico de la osteocondritis?

Después de la evaluación física, el médico indica una o varias pruebas para confirmar el diagnóstico. Las radiografías (rayos X) detectan las anomalías en los huesos de la articulación, mientras que la resonancia magnética (RM) refleja el estado de los tejidos, incluyendo el cartílago y el hueso. Asimismo, la tomografía computarizada (TC) posiciona los distintos ángulos de las imágenes que permite observar mejor los huesos con detalle e identificar cuáles son los fragmentos sueltos en la articulación.

Tratamiento para la osteocondritis disecante

El tratamiento de elección de la osteocondritis disecante es el reposo durante varios días. Los pacientes optan por ingerir antiinflamatorios y analgésicos, por ejemplo, el flekosteel, que controlan el dolor y la inflamación, aunque se debe ir al médico para los tratamientos fisioterapéuticos. Los casos excepcionales ameritan de intervenciones quirúrgicas, según sea el caso.

Descansar la articulación

Para reducir la tensión y el dolor en la articulación es obligatorio descansar la articulación con reposo absoluto. Hay que evitar actividades físicas densas, tales como saltar y correr, y utilizar muletas de apoyo para levantarse solo si es necesario. A veces se sugieren férulas o yesos que impiden el movimiento en la articulación por semanas para un resultado más positivo.

Fisioterapia

La fisioterapia se relaciona con los ejercicios de amplitud, estiramiento y fortalecimiento de los movimientos para que los músculos se apoyen mejor. La articulación afectada tendrá una buena recuperación si se hace la terapia combinada con los medicamentos.

Cirugía

La solución a un fragmento suelto en la articulación o a la poca efectividad del tratamiento tradicional es la cirugía, que dependerá del tamaño y etapa de la lesión. Los expertos aprecian también la madurez ósea para verificar que los resultados serán los esperados.

¿La osteocondritis disecante tiene cura?

No. Lamentablemente, la osteocondritis disecante es una enfermedad que no se cura, ya que no es causada por virus, bacterias o fracturas óseas, sino que se trata de un proceso de debilitamiento natural. Sin embargo, los tratamientos que existen son eficaces para aliviar, reducir y eliminar los dolores e inflamaciones.