IBERO TRANSFORMA

No soy devoradora de libros, pues por mi actividad profesional tengo que intercalar novelas con un titipuchal de textos académicos. Para incrementar el interés por la lectura me funciona que cuando un libro me atrapa por cualquier razón, investigo otras obras del mismo autor. Esto sucedió con el escritor Ildefonso Falcones, cuya obra, La catedral del mar (2006, ópera prima que se llevó a formato de serie de televisión) y La reina descalza (2013). El autor es un abogado catalán que escribe para divertir a los lectores mezclando temas de historia y cultura con un lenguaje sencillo y una estructura lógica.

Recién terminé el libro La reina descalza, una novela situada en España hacia el siglo XVIII. Es la historia de una cubana transportada a Europa como esclava, cuyo amo fallece en altamar, que otorga a Caridad una libertad que no comprende ni sabe manejar. Ella se ve perdida en una ciudad diferente a lo que conoce, no sólo en costumbres, vestimentas y formas de ganarse la vida, lo que la confunde a tal grado de añorar su vida inhumana de esclava, en la cual tenía un techo y comida segura, y al menos sentía que pertenecía a algo o a alguien, aunque fuera extremadamente maltratada por sus dueños. La negra tiene dos grandes talentos: una peculiar y desgarradora forma de cantar por la libertad y una gran habilidad para seleccionar tabaco y preparar cigarrillos. Son estos dones los que la llevan a encontrarse con una comunidad gitana establecida en Sevilla. El autor hace una espléndida descripción de la forma en que esta raza es perseguida por los payos (no gitanos) y condicionada a vivir bajo la ley de la iglesia y el rey, para relatar una historia de amor marcada por la injusticia, la violencia y el abuso hacia las minorías (gitanos y esclavos), pero especialmente contra las mujeres. Por convenir a sus intereses, los gitanos simulan fidelidad a la corona y a la Virgen, conservando sus creencias, ritos y costumbres, reflejados en su lucha por la sobrevivencia. La vida de Caridad se mezcla especialmente con la de una familia gitana compuesta por padre, madre e hija, de tal modo que llegan a amarse profundamente, y combinan la cultura gitana con las costumbres de la cubana, quien finalmente logró su dignidad humana mediante sufrimiento, sacrificio y el cariño de su nueva familia. Falcones escribe acerca de la injusticia social que ejercen los más poderosos sobre las minorías: españoles contra gitanos (La reina descalza) o señores feudales contra siervos (La catedral del mar). Espero pronto cumplir la meta de leer más propuestas de este autor, priorizadas de acuerdo al atractivo que me son los títulos: La mano de Fátima, El baile de las luciérnagas y Los herederos de la tierra. Estoy segura que todas ellas están permeadas por la sensibilidad del autor para tratar temas que nos obligan a reflexionar cuán afortunados somos por ser libres de pensamiento, acción y elección. El estilo crudo de las obras de este autor logra conmover, pues deja al descubierto la pobreza del alma humana. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste