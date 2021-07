'Gobernantes deben actuar con justicia'

El sacerdote Julio Carrillo Gaucín, vicario general de la Diócesis de Gómez Palacio, declaró que los gobernantes de Lerdo y los funcionarios públicos deben actuar con justicia, imparcialidad, honradez y humildad. Apuntó que es interés del obispo, monseñor Jorge Estrada Solórzano, que los gobernantes en La Laguna encuentren una verdadera vocación de servir a los ciudadanos como debe ser, con justicia, "la misma con la que todos deberíamos ser tratados".

"Sí conozco a doña Elvira Reyes Iza, lo único que voy a comentar al respecto es que ojalá la justicia se encargue de hacer las cosas finalmente de manera justa, que es lo que todos pedimos. Se pide justicia, que las autoridades se conduzcan así, con justicia y no solo las de Lerdo, pedimos que todas lo hagan así", dijo el padre Carrillo, quien insistió en que el servicio público debe ser una vocación de servir a los demás y no de abusar del poder desde cualquier trinchera, incluyendo la propia Iglesia.

"Todos debemos tener claro que quienes ejercemos esta vocación de servicio tenemos que hacer las cosas con el afán de servir, no de servirnos, que eso es lo que hay que evitar, queremos que los funcionarios ejerzan su trabajo con justicia, con misericordia, con humildad. Mi deseo en este caso en particular es que se haga justicia. Que la justicia sea imparcial y que se dé la razón a quien la tiene. La Iglesia siempre estará a favor de los gobernantes que sean personas honradas, tener claro que el gobernante debe ser una persona que de verdad vele por el bien de las otras personas y que aplique la justicia con imparcialidad", declaró.

ANTECEDENTE

El Siglo de Torreón dio a conocer el caso de Elvira Reyes Iza, una mujer de 75 años de edad que denunció ser víctima de la mala actuación de autoridades municipales de Lerdo por un caso documentado de tráfico de influencias. Las autoridades han actuado de forma parcial a favor de un exministro de la Iglesia del Cerrito en Lerdo, de nombre Salvador Rodríguez Morales, quien ha extorsionado a la mujer por 180 mil pesos para regresarle su propiedad en la avenida Matamoros, de Lerdo, donde se ubica el autolavado Nonoalco (de lo cual El Siglo tuvo acceso a audios que también ya fueron publicados en este medio). De dicha finca, Salvador no paga renta, no tiene contrato de arrendamiento, no paga el agua ni el Impuesto Predial ni tiene licencia de funcionamiento y pese a todo ello las autoridades municipales de Lerdo no clausuran el lugar. Lo último que se supo es que el alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que era un tema administrativo que estaba revisando la tesorería municipal, área que se comprometió a clausurar el lugar a más tardar el 18 de Junio, lo que no ocurrió.

El exministro de Iglesia presume que sus hijas trabajan en puestos de Gobierno, así como su relación con funcionarios municipales que forman parte una asociación civil llamada Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna (Camalac Laguna) que preside el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, con quién también el exministro tiene relaciones personales gracias a su hija Rocío Rodríguez, conciliadora del Centro de Conciliación de Gómez Palacio, por lo cual aseguró que "se le facilita" burlar las leyes.

Los funcionarios de Lerdo que están relacionados con este caso de tráfico de influencias y que forman parte de Camalac Laguna son el juez municipal, Óscar Facio Félix; el director jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Anton Moreno López; el contralor municipal, José Alonso Villalobos de la Cruz; y el titular de Ejecucion Fiscal, Francisco J. Muñoz Díaz.

NO CUALQUIERA DEBE SER MINISTRO: DIÓCESIS

El vicario general de la Diócesis, Julio Carrillo Gaucín aseguró que no cualquier persona debe ser ministro de la Iglesia. "El perfil que debe tener una persona para ser ministro extraordinario de la eucaristía, que son estas personas que ayudan al sacerdote cuando es mucha la comunidad para agilizar la comunión y que ayudan a dar la comunión al sacerdote, son personas que tienen que ser tener el perfil de una persona de fé y que por el contrario destaque en su comunidad por la entrega al prójimo, y sobre todo una persona de Eucaristía. En lo general cualquier ministerio en la iglesia deben o debemos ser personas íntegras y congruentes con nuestra fe, se trata de que seamos personas que practiquemos lo que predicamos", dijo el sacerdote.

A raíz de lo sucedido en Lerdo, lo que consideró una lamentable noticia, hizo un exhorto a todos los ministros. "Yo invitaría a todos los ministros extraordinarios de la eucaristía que sigamos con esta tónica que nos pide el señor obispo de que si buscan ayudar sean personas de iglesia, que sean testimonio de la palabra, que amen de verdad a la iglesia, que se conduzcan de manera honrada, que amen a la comunidad", acotó.