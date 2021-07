Dime por qué nada me dices.

Dime por qué callas cuando te pido que hables, y por qué hablas cuando estoy contemplándote en silencio.

Dime por qué me miras en los momentos en no te miro, y por qué no me miras cuando te miro yo.

Dime por qué te alejas cuando me acerco, y por qué te ocultas cuando quiero hallarte.

Dime por qué me dices que no recuerdas cuando quiero que recuerdes, y por qué no olvidas cuando te pido que dejes tus memorias.

Dime por qué eres cuando yo no soy, y por qué dejas de ser en los instantes en que soy.

Dime tu nombre.

Si no me lo dices te bautizaré yo mismo y te llamarás Amor.

¡Hasta mañana!...