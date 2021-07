Sergio Corona, adulto mayor, regresa como empacador a supermercado en CDMX

Desde hace tres años, don Sergio Corona, de 74, ha trabajado de manera ininterrumpida como empacador voluntario de una tienda departamental en la Ciudad de México. Tuvieron que pasar más de 14 meses para que él y otros adultos de la tercera edad retomaran sus actividades laborales.

Con mucho entusiasmo y alegría, don Sergio llega a su lugar de trabajo, saluda a sus compañeros y comienza a empacar uno a uno los productos de cientos de clientes, luego de permanecer en confinamiento por la pandemia del COVID-19 que lo dejó sin la posibilidad de ganarse unos "centavos".

"Apenas la semana pasada entré y me siento muy feliz, no me gusta estar inutilizado, se acostumbra uno a cierto ritmo de trabajo y cuando disminuye hay un poco de desesperación, yo desde niño trabajé, imagínese dejarlo por tanto tiempo", comenta.

Pese a que cuenta con el apoyo de su familia y con una pensión de 70% tras un accidente, tuvo que emplearse como "cerillo" para completar sus gastos.

"Me vi en la necesidad de buscar trabajo, porque con mi pensión ya no me alcanzaba para mis gastos, pero por mi edad no encontraba; mi familia me animó mucho a ser útil, siempre he sido una persona que ha andado de un lado para otro", cuenta el empacador de la tienda Soriana.

Durante la pandemia, don Sergio, electromecánico industrial de profesión, tuvo que realizar trabajos eléctricos en casa de algunos de sus familiares; sin embargo, esperaba con ansias su regreso a las cajas.

Para reincorporarse, él y sus compañeros tuvieron que acudir a una valoración médica que certificara que podían trabajar, además de presentar su esquema de vacunación completo.

"Todos nosotros ya tenemos las dos vacunas. La empresa nos habló por teléfono para preguntarnos si ya estábamos vacunados".

Con sus dos vacunas, guantes, careta, cubrebocas, y con horarios escalonados, don Sergio y otros adultos mayores retomaron sus actividades; sin embargo, temen que un aumento de contagios COVID pueda arrebatarles nuevamente su única fuente de ingresos.

"No estamos exentos a nada, yo vivo el día pero no sé qué pueda pasar mañana, si pierdo mi trabajo para mí sería muy triste, pero a la vez le voy a seguir echando ganas porque para mi la satisfacción de ser útil y llevar el sustento a casa es lo máximo, es muy grande".

A un mes de que la cadena de supermercados Walmart anunciara el retiro de los empacadores voluntarios de sus sucursales, bajo el argumento de que los clientes preferían que sus productos no fueran tocados por terceras personas, hay quienes ven con buenos ojos su regreso a las tiendas departamentales.

"Deben de darles una oportunidad, estoy de acuerdo con que regresen a trabajar, habrá quienes no quieran que sus cosas sean empacadas, pero bajo las medidas de seguridad, yo creo que sí pueden. Es la primera vez que asisto nuevamente a un supermercado después de la pandemia y me da mucho gusto que ellos estén aquí", señala Estela Ramírez, clienta del lugar.

Luego de varias protestas por parte de adultos mayores, Walmart México y Centroamérica anunció que los empacadores podrán regresar a sus sucursales.

A través de un comunicado, la compañía indicó que la decisión se tomó a raíz de que los clientes les pidieron la reincorporación de los adultos mayores.

Asimismo, detalló que sólo volverán en aquellos estados en los que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

De acuerdo con Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en México hay 122 empresas que tienen la posibilidad de dar trabajo a personas de la tercera edad; sin embargo, aclaró que no hay un convenio con esas firmas, pero se ponen en contacto con el organismo para vincularse con ciertos perfiles de trabajadores que cumplan con los requisitos.