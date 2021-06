HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.

El Señor hizo el universo.

Y vio que era bueno.

El Señor hizo este planeta.

Y vio que era bueno.

El Señor hizo el cielo.

Y vio que era bueno.

El Señor hizo el mar.

Y vio que era bueno.

El Señor hizo el Sol.

Y vio que era bueno.

El Señor hizo al hombre.

Y vio que no era tan bueno.

¡Hasta mañana!...

VERANO

El pasado lunes 21 de junio inició una de las más bellas estaciones del año y me refiero al verano dentro del hemisferio norte en el que está también comprendido nuestro país, este verano concluirá el próximo 22 de septiembre. Hablar de verano es sinónimo de calor y vacaciones, esta que es la segunda estación del año es un periodo dentro del calendario en el que el calor es más acentuado y es también el periodo de vacaciones. El verano como estación dentro de la naturaleza es simplemente maravilloso, pues es en esta bella estación donde la mayoría de los frutos se manifiestan, por ejemplo aquí en la comarca lagunera, que comprende 15 municipios de los estados de Coahuila y Durango, un lugar privilegiado en el que en el verano podemos disfrutar de deliciosos frutos como el melón, sandía, higos, duraznos, ciruelos, chabacanos, uvas granadas, tunas, limones, nísperos, y más y también gran variedad de frutos silvestres como las pitaya agridulce de la biznaga alicoche, tunas rojas y blancas, quiote, tunitas de garambullo y también de cardenche, es también en el verano en que disfrutamos las deliciosas vainas de mezquite que tanto nos gustan y también a los animales y sirven también para alimentar el ganado; y también en verano se cosechan hortalizas como lechuga, repollo, tomate, acelgas, zanahoria, pepino, y gran variedad de chiles etc. Y cultivos como algodón, maíz, sorgo, entre otros, todos estos alimentos de la tierra nacen desde lo más profundo para estar presentes en esta estación. Es también en esta estación de verano que gran parte de los animales silvestres están en etapa de reproducción, tales como coyotes, el tejón, zorrillo , la liebre, el conejo entre otros y aves como tecolotes, lechuzas, chileros, tórtolas llaneras, chanates, águilas, y faisanes etc., algunos están en incubación y otros en nacimiento.

Hemos observado ya desde el anterior verano que va cambiando esta estación por las noches son más frescas y se tiene conocimiento no oficial que por 5 años así será, ya que el sol ha disminuido su radiación y serán días con menos calor de tal forma que ya en algunos lugares los cultivos han ampliado las etapas de cosecha, porque tomemos en consideración de que el sol cumple en la naturaleza una importante función que es la de madurar los frutos.

Podemos disfrutar este verano y apreciar la naturaleza en solitario, con la familia o con pequeños grupos y admirar como corre el agua por nuestro Río Nazas que baña los campos que transforman esas minúsculas semillas sembradas entre los surcos para convertirlas en deliciosos manjares en nuestras mesas y también para alimentar a los animales.

Es un gran regalo del cielo contar en esta bendita tierra con tantas maravillas que se dan cita en esta temporada veraniega con elementos tan importantes como es el sol candente, el agua de nuestro Río Nazas y nuestra fértil tierra para brindarnos el sustento diario a las criaturas que con fe y gran esperanza estamos convencidos que todo en este mundo está en sincronía y equilibrio para una vida sustentable.

Es también durante el verano en que se presenta el fenómeno conocido como canícula que dura aproximadamente 40 días es el periodo más caliente del año, de la canícula habré de informar oportunamente.

A continuación una poesía de mi autoría

MVZ Martha Robles

Qué precioso y oportuno verano

Quien colmado llega

Con sus deliciosos frutos

Que inspiran a los poetas

Al ver los radiantes colores

Aromas, texturas y diferentes formas

Los girasoles de intenso amarillo que como

Enamorados buscan al Sol

Esa tan roja sandía

La que impresiona con su vivo color

Qué deliciosos melones de perfecta redondez

Que evocan los encantos de una bella mujer

La blancura del algodón en sus hermosos capullos

Parecen caprichosas nubes en el cielo azul

Los racimos de uvas de distintos colores

Y todas ellas embriagan al hombre

Con sus exquisitos sabores

Así son los frutos que maduran en verano

Por tener al Sol radiante

Como su gran aliado

A continuación una bella reflexión ilustre para meditar

"Los bosques se llenan con la música de los pájaros, y toda la naturaleza se ríe bajo la influencia del verano" -Charles Lanman (1819 - 1895), autor estadounidense, funcionario del gobierno, artista, bibliotecario y explorador.

"COMUNICAR ES SERVIR"