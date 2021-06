Fallece el rapero mexicano Gravedad

Después de años de combatir el cáncer, el rapero hidrocálido Gravedad (también conocido como El Grave) falleció la tarde de ayer. La información fue confirmada vía redes sociales por miembros del colectivo Never Die y demás integrantes de la comunidad hip hop en México.

Gravedad comenzó su carrera con la agrupación Vox Populi de Aguascalientes. Años más tarde se integraría al colectivo Never Die junto a otros exponentes nacionales como Eptos Uno, llegando a ser uno de los artistas urbanos más respetados de México.

Cabe señalar que ante la delicada salud que Gravedad había presentado en los últimos días, diversos raperos mexicanos preparaban un concierto virtual para el día de hoy a las 17:00 horas, con la intención de recaudar fondos. Sin embargo, la noticia tomó por sorpresa a la escena urbana del país.

El mismo Eptos Uno, miembro y fundador de Never Die, escribió en su página de Facebook: "Tratabas a todas las personas como si fueran de tu familia, ¡por eso eres y serás siempre amado por todos! Solo muere quien se olvida y eso Nunca te va a pasar, buen viaje @grave_el_rapero, gracias por todo lo que me enseñaste, no solo en el rap sino sobre la vida misma, ¡hasta luego, carnalote! ¡ND es para siempre!"

Los artistas laguneros también lamentaron la partida del hidrocálido. El rapero Muers, integrante de Dignatarios, publicó: "Lo conocí en Durango, Dgo, hace más de 10 años en una tocada, un tipo sencillo con mucho carisma, así lo recordaré, Q.E.P.D.".

Por su parte, el comunicador gomezpalatino A Rap-per Day comentó: "Desde la Hidrofam, pasando por Vox Populi, hasta su última faceta en solitario y con la Never, este homie siempre fue de respetar. Lamentable noticia para el hip hop mexicano".

Otros laguneros como los Caballeros del Plan G también se unieron a las condolencias.