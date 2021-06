Vida campirana

41 AÑOS DE LA NARRO EN TORREÓN

El pasado lunes 7 del presente mes dio inicio los festejos del 41 aniversario de la Universidad Autónoma Agrario Antonio Navarro en la ciudad de Torreón, Coah; la unidad laguna de esta prestigiada casa de estudios, nace en el año de 1980 en lo que primeramente fue la escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnista de la Laguna A.C. que inicio siendo particular y posteriormente absorbida por el gobierno del estado de Coahuila durante el gobierno del Profesor Oscar Flores Tapia fue un tiempo de lucha buscando ser parte de la Narro y fue hasta el mes de junio de 1980 en que la Universidad Autónoma Agrario Antonio Narro incorpora a esta escuela de veterinaria a ser parte de ella.

En lo personal viví esta transición educativa y la recuerdo con gran nostalgia y cariño al recordar de como soy orgullosamente egresada de la Antonio Narro de la quinta generación y soy de las primeras que fundamos la carrera de veterinario en la Comarca Lagunera que comprende los estados de Coahuila y Durango; este plantel educativo en Torreón nació como una necesidad para los jóvenes de entonces que teníamos el deseo de estudiar medicina veterinaria pero como no había una institución en la región los aspirantes debían trasladarse a otros estados que si contaban con esta carrera siendo para los laguneros los más cercanos estados Durango, Tamaulipas y Zacatecas, la mayoría de los estudiantes no contaban con los recursos económicos para estudiar fuera, y nació contando con el apoyo de médicos veterinarios que sin cobrar honorarios por dar clases y permitían prácticas en sus lugares de trabajo como establos y clínicas veterinarias así recordamos a su primer director siendo la escuela privada al MVZ Raúl González Duque (Q.E.P.D), MVZ Victor M. Ruelas Rosales (Q.E.P.D), MVZ Francisco Javier González Rangel (Q.E.P.D), MVZ Enrique Chávez Valverde (Q.E.P.D), MVZ Hernán Ubieto (Q.E.P.D) y otros que a pesar de los años se mantienen joviales y activos profesionalmente como el MVZ Gustavo Lastra Duran, MVZ José Esguerra, MVZ Carlos Martin del Campo, etc y muchos más que con gran vocación y amor impulsaron esta carrera en Torreón; que hermoso es recordar esos tiempo mozos en donde estudiar era un reto, un privilegio y una prioridad a pesar de las deficiencias, pues de principio no contábamos con mobiliario y nos sentábamos sobre blocks de concreto las instalaciones eran sencillas y estaban en medio de un lugar desértico pues no contábamos con agua, el invierno era muy crudo y solíamos calentarnos haciendo fogatas y la entrada era a la 7:00 de la mañana y llegábamos oscura la mañana en un lugar fuera de la ciudad teníamos un mínimo de 7 aprobatorio y las calificaciones llegaban a nuestros padres por correo a través del cartero, ahora esta universidad está en otro lugar con amplias y funcionales instalaciones a la vanguardia donde se estudia veterinaria y hay carreras agronómicas; quedan muchas historias por narrar de lo que las actuales generaciones no conocen y de las que hablare la próxima semana.

NUEVA DIRIGENCIA DE AMVEB

El pasado jueves 10 de junio en una sencilla y emotiva ceremonia se realizó el cambio de la mesa directiva de la asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera A.C. para el periodo 2021-2023; el nuevo consejo directivo está conformado de la siguiente manera: Presidente MVZ Eduardo Favela Reyes, secretario MVZ Luis Noé de la Torre Mayorga, tesorera MVZ Alejandra Alva Esparza, en relaciones publicas MVZ Martha Lourdes Robles Arellano y en la comisión de honor y justicia los MVZ Fernando Rivera Olvera, Fernando Ignacio Castillo Ortega y Nicolás Arias Villegas. El nuevo presidente agradece la confianza y exhorto a los socios a actualizarse considerando que la Comarca Laguna es la principal cuenca lechera del país e invita a los médicos veterinarios que trabajan en esta área profesional para que se sumen a esta asociación en donde se organizan cursos, talleres, seminarios y el congreso internacional anual que reúne a los mejores líderes en la producción bovina así como a las más prestigiadas empresas comercializadores de bienes y servicios en la producción lechera.

Las instalaciones de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de la Comarca Laguna A.C. son propias amplias y elegantes ubicadas en Gómez Palacio Durango, cuenta con oficina, una equipada área social y amplio estacionamiento además de una parte fundamental que es un elegante, confortable y moderno auditorio para 160 personas en donde se realizan muchas de las actividades de AMVEB

Enhorabuena para todos los socios y consejo directivo de AMVEB 2021 - 2023

Para mayor información acerca de los requisitos para pertenecer a esta asociación comunicarse al (871) 7 19 48 56 en horarios de oficina lunes a viernes.

Y como siempre al finalizar un mensaje ilustre para meditar

"La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo" Enrique Jardiel Poncela, escritor y dramaturgo español (1901 -1952)