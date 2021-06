Riquelme señala que no dejará gubernatura de Coahuila por PRI nacional

El mandatario coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís, descartó dejar la gubernatura para ir en busca de la dirigencia nacional del PRI. Al mismo tiempo en que aseguró que no tiene problemas con la dirigencia nacional de su partido.

"Yo seré gobernador hasta el último día que me encomendó la ciudadanía", dijo ayer, en rueda de prensa, realizada en Palacio de Gobierno. Al mismo tiempo que comentó que estará pendiente de las decisiones que se toman en su partido.

Respecto a la agenda legislativa, Miguel Riquelme, aseguró que ha dialogado con los próximos diputados federales del estado, por lo que considera que ellos serán una oposición sería en la Cámara de Diputados.

"No es como dice el Presidente de que ahí con unos diputados del PRI completo´. No es así. Creo que está creando incertidumbre hacia el interior del partido", dijo el gobernador en rueda de prensa en Palacio de Gobierno.

Aseguró: "no traigo pleito con la dirigencia nacional, ni con el partido".

Estas declaraciones se dan luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicara que buscará dialogar con legisladores del PRI para conseguir mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Mientras que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno aceptó que se podría dialogar con el Presidente de la República, Miguel Ángel Riquelme lo reviró al decir que no se puede generalizar y que los diputados del PRI en Coahuila solo responderán a los coahuilenses.

CULPA A BARTLETT

El gobernador indicó que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, es la responsable moral del accidente en la mina de Múzquiz donde murieron seis trabajadores.

El mandatario considera que los ajustes realizados por Manuel Bartlett derivaron en este accidente.

"Esas voces que dicen que Bartlett tuvo conocimiento, pues tuvo conocimiento de muchas cosas del precio, de las implicaciones, de qué sigue cuando tu le das el contrato nada más a uno", dijo Riquelme Solís.

Agregó: "Dicen no es una responsabilidad de CFE y probablemente Jurídicamente no es su responsabilidad, y no vamos a llegar a él en una culpabilidad directa, pero moralmente sí, porque lo hizo. Hubo una reducción del precio y hubo una consecuencia?.

A juicio del gobernador coahuilense, bajar el precio del carbón y dar una asignación de compra solo a un vendedor fomenta el regreso del coyotaje.

Cabe mencionar que el pasado 4 de junio que una mina ubicada en el poblado de Rancherías, en el municipio de Múzquiz, sufrió una inundación, colapsó y atrapó a siete mineros.

Ante este hecho, la organización Familia Pasta de Conchos aseguró que, desde al menos, hace siete meses, Manuel Bartlett conocía de la falta de condiciones en que operada la mina.

En cuanto a la responsabilidad legal esta será determinada por las autoridades competentes.