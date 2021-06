IBERO TRANSFORMA

A la publicación de este artículo habrán pasado las elecciones en nuestro país, mi confianza es que la mayoría que pudimos acudir a las urnas a votar los hayamos hecho con compromiso por nuestro país, con discernimiento y reflexión en este proceso democrático que como ciudadano es nuestro deber.

México está hoy ante una situación de descredito de incredulidad en las Instituciones. En sexenios pasados había una brecha enorme de división social, económica y política, en estos tiempos esta brecha se ha agrandado; el 2020 y 2021, México además de experimentar el impacto por el COVID 19, también se generaron impactos sociales, políticos, económicos y evidentemente de salud, todo esto vinculado por la pandemia, las brechas de desigualdad se ampliaron aún más, las diferencias en todas las áreas volvieron a provocar desigualdad, una marcada violación de derechos humanos, sobre todo a aquellos que de alguna manera u otra alzaban la voz para denunciar, y visibilizar su problemática. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido obscura y sin compromiso. Se incrementó la violencia, sobre todo en candidatos en puestos de representación popular, desapariciones, homicidios, feminicidios, etc., y todo esta sin una respuesta clara y objetiva.

México necesita urgentemente un cambio, gente idónea que sepa gobernar que esté interesado por resolver los graves problemas sociales, educativos, políticos, económicos de nuestro país, que esté interesado por que México sea una potencia económica. Ojalá que cada persona que salió a votar, haya hecho una elección a conciencia, para que los que gobiernen y legislen sean las personas idóneas para hacerlo, no queremos actores, cantantes, presentadores de televisión o etc., queremos gente que sepa gobernar y que tenga un claro interés por el bien común, por el bien de todos los mexicanos y mexicanas que necesitamos que este país sea un país mejor, libre de violencias, que la brecha de desigualdad y exclusión sea cada vez menos, que existan servicios de salud y educativos para todos, empleo para todos, mayor seguridad; no es necesario que la Guardia Nacional realice actividades que le corresponde al mando policiaco. Que exista una mayor protección a los derechos humanos de todos los mexicanos y de quienes llegan a nuestro país.

Ojalá quienes hayamos realizado este ejercicio de ir a las urnas a votar, lo hayamos hecho a través de un voto razonado, pensando en nosotros y en el futuro de nuestros hijos.