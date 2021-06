Califica Bonilla violencia en Baja California de 'llamaradas de petate'

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, advirtió que los hechos violentos registrados durante la jornada electoral son situaciones aisladas que calificó como "llamaradas de petates". En las primeras horas de este domingo fue reportado un ataque armado en una de las oficinas de Morena en Mexicali, mientras que en una casilla de Tijuana fueron arrojados restos humanos y en la capital se reportó el robo de urnas.

Luego de emitir su voto pocos después de las 09:00 horas Jaime Bonilla, acompañado de su esposa Rita Fimbres, respondió a la prensa sobre los incidentes que hasta ese momento habían ocurrido, el primero en Mexicali, donde se denunció que desde una Suburban habrían disparado al edificio utilizado por el partido.

"No creo que lleguen a más, yo creo que nada más fueron llamaradas de petate… son situaciones que grupos aislados los hacen yo no creo que sean ningún partido", advirtió el funcionario estatal. Dijo que no hubo personas lesionadas pues sólo se trató de una agresión contra unas instalaciones.

Luego de su declaración, en Tijuana fue reportado el hallazgo de una cabeza humana en una de las casillas instaladas en la colonia Terrazas del Valle, en el este de la ciudad. Personas que se encontraban en el sitio explicaron que luego del hecho suspendieron actividades por un momento hasta que las autoridades les permitieron reanudarlas.

Mientras que en Tecate funcionarios de la Casilla sección 708 suspendieron la votación debido a que detectaron que las boletas para votar por alcalde eran de Tijuana y no de ese municipio.

El presidente de la casilla Raúl Azbiaury, explicó que cuando unas 15 personas emitieron su voto detectaron que las boletas en el caso de los munícipes contenían el nombre de los candidatos en Tijuana y no los que corresponden en esa ciudad.

Más tarde en Mexicali fue reportado el robo de urnas electorales en la sección 540 en las casillas b y c1, zona oeste, en el fraccionamiento Jazmines de Mexicali.