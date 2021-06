Los laguneros estamos sufriendo temperaturas extremadamente elevadas; días en que el termómetro registra hasta los 40 grados.. lo mismo padecen los habitantes de otras partes de la República. Los conocedores de estos temas aseveran que estos atípicos “calores” son una forma de manifestación del cambio climático.

Ojalá que el termómetro político registrara también altas temperaturas, y éstas se manifestaran en propuestas viables de los aspirantes a los diferentes cargos políticos que se “sortearán” el próximo domingo 6 de junio, pues a escasos días de la jornada, las campañas se han caracterizado por ataques y descalificaciones entre candidatos y sus partidos, sin que haya propuestas o declaraciones de cómo resolver la problemática nacional y se busque dar respuesta oportuna y eficaz a la demanda ciudadana.

Que diga, por ejemplo un candidato, de cualquier partido, qué propone para abatir precisamente esta intensa y sofocante onda calorífera, o por lo menos, como mitigar sus perjudiciales efectos. Cuál es su proyecto para poner solución al desabasto de agua potable; cómo llevarla a las comunidades, sobre todo las rurales, en las que no hay una gota de agua para satisfacer las necesidades más urgentes y apremiantes: beber para terminar con la sed, el aseo corporal, la limpieza de la vivienda, el lavado de la ropa, ya no se diga, regar las plantas en maceta o el jardín, si lo tienen.

Podemos imaginarnos el terrible y dramático cuadro por la situación que se vive en muchos hogares laguneros: familias hacinadas en cuartos estrechos, con este fuerte calor y absoluta falta de agua, tan indispensable y necesaria, que por algo la llamamos el líquido vital. Y ningún candidato que haga una oferta para solucionar el problema. Y así se atreven a pedir que votes por ellos. Sólo porque posan en fotografías sonriendo, o quieren hacerse los simpáticos contando chistes vulgares y estúpidos, porque hasta para contar chistes se necesita gracia y talento; o hacen ofrecimientos descabellados e inviables.

El pueblo no quiere gobernadores, diputados federales o locales, ni presidentes municipales fotogénicos ni cómicos, con ofertas demagógicas, ni que sean bien parecidos, sino que tengan valentía, talento y sean honestos y patriotas, no “patrioteros”, comprometidos y cumplidores. Que vean los problemas en su exacta dimensión y apliquen el tratamiento, la medicina o la cirugía adecuada. Que no quieran curar con aspirinas una enfermedad social que requiere de operación quirúrgica, y a veces de una cirugía mayor.

Pero a los candidatos de todos los partidos les importan más sus propios problemas o los partidistas, que las demandas y necesidades de la comunidad. ¡Ya veremos cómo les responde la gente en las urnas! Por eso las elecciones federales y locales del domingo próximo serán muy calurosas, pero. . . nada cálidas.

