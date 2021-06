EL PADRE SOÁREZ CHARLABA CON EL CRISTO DE SU IGLESIA

-Señor -le preguntó-. ¿Por qué existe el sufrimiento?

Respondió él:

-Qué extraño. Los hombres me preguntan siempre por qué existe el sufrimiento, pero jamás me preguntan por qué existe la felicidad. Me preguntan también por qué hay muerte, pero no se detienen a preguntarme por qué hay vida.

Siguió diciendo el Cristo:

-Hay muerte porque hay vida, del mismo modo que hay vida porque hay muerte. Una y otra se implican recíprocamente. Igual sucede con la felicidad y el sufrimiento. Si no existiera éste no podría existir aquélla. Aprende a gozar la felicidad, porque pasará. Y aprende también a soportar el sufrimiento, que pasará también.

El padre Soárez meditó las palabras del Señor, y entendió mejor lo que son la vida y la muerte. También aprendió que el sufrimiento y la felicidad son dos caras de una misma moneda, moneda que va en la escarcela de todos los humanos.