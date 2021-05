VIDA CAMPIRANA

El día de ayer celebramos en México el Día del Maestro, el cual data desde el 15 de mayo de 1950. El Día del Maestro es una fecha muy importante en el calendario de los mexicanos, es el día en el que se tiene la oportunidad de reconocer esta importante actividad profesional que está ligada a las familias, pues los padres confieren la educación escolar de sus hijos y son ellos los maestros quienes entregan con amor y dedicación gran parte de su vida, ya que muchas veces se ganan la confianza, respeto y cariño de los alumnos quienes llegan a confesarles cuando tienen problemas en la familia y los maestros los ayudan haciéndola de padres y amigos.

En esta ocasión deseo destacar la importancia que para la sociedad tienen los maestros, pero muy especialmente enfocado al maestro rural; desde mi muy particular punto de vista considero que los maestros rurales son por su vocación lo que los ha ubicado en esta actividad profesional, pues son seres muy especiales ya que por lo general viven en esas comunidades donde la enseñanza escolar la complementan inculcando a sus alumnos el amor por sus terruños y los valores en la familia. Es el maestro rural quien forma parte de la gente de interés para esos lugares, ellos enseñan a los alumnos el valor de cultivar los alimentos, el ser creativos al no contar con medios electrónicos de lo que dependen las redes sociales. Son los maestros rurales sabias personas que los estimulan a sus alumnos a quedarse en nuestra tierra y no emigran hacia el extranjero, los enseñan a cuidar y a respetar el campo y los sitios interesantes de donde viven, los motivan a conocer la historia, en fin, son los maestros rurales una parte muy importante para los pobladores del campo pues en muchísimos de esos lugares aún viven muchas familias sin energía eléctrica y sin redes de agua potable, en donde no hay asistencia médica y donde el tiempo parece haberse detenido. Los verdaderos maestros rurales son aquellos que para vivir en el campo nacieron, son seres invaluables y que todos quisiéramos ser como ellos sencillos y serviciales que han dejado muchas veces sus familiares en la ciudad y han llevado este apostolado de la educación donde muchos se han quedado a vivir para siempre.

Finalmente quiero hacer un reconocimiento para todos los maestros en general que han trabajado con ahínco en circunstancias especiales por cuestiones de la pandemia y que para dar cumplimiento a los programas educativos lo han hecho en línea a través del internet, dura tarea para todos los maestros aun aquellos que trabajan en ciudad porque muchos de sus alumnos por limitaciones económicas no cuentan tampoco con internet y han tenido que hacer también ellos muchos sacrificios visitando a este tipo de alumnos especiales por estar en condiciones de pobreza.

Benditos sean los maestros, todos recordamos alguno de una manera especial porque se convirtió en nuestro padre o madre y nos ayudó cuando más lo necesitamos y gracias también por sus enseñanzas y sabios consejos.

A continuación una poesía dedicada hacía los maestros que trabajan con las familias campesinas:

AL MAESTRO DEL CAMPO

Ramiro Ponce P.

Constructor de caminos a la ciencia,

sembrador de ilusiones y esperanza,

enseñas con denuedo, das confianza

que gane de a poquito su experiencia.

Maestro, tienes vocación de padre,

sueñas con hombres libres de ignorancia,

Quijote que sin poses de arrogancia,

enseñas con cariño y amistad

Tu caballo: el cuaderno, tu bordón: el plumero

el tintero es tu Sancho y tu casco una flor,

como rosa del campo que floreció en mi albero,

una flor con perfume de un mañana mejor.

Bastará con que un árbol te preste su enramada

una rústica tabla de mesa para dos,

asiento, troncos viejos y trapos como almohada,

se dictará la clase, con alma y pundonor.

Como siempre al finalizar un bello mensaje para reflexionar:

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" - Nelson Mandela-, abogado, activista y filántropo sudafricano, el primer presidente de color en su país (1918 - 2013).

