Metrópoli Laguna

RETORNO A CLASES, MÁS ALLÁ DE LA VACUNA. UN PROBLEMA DE SALUD Y MOVILIDAD METROPOLITANA

El personal docente, directivos, jefes de sector, funcionarios y demás colaboradores que hacen operativo el Sistema Educativo Nacional, pasaremos a formar parte del dato estadístico de población vacunada en los próximos meses en todo el país. Como se ha procedido en la vacunación de otros grupos, esto se hará por estados, zonas o municipios; abarcando desde los reducidos contextos rurales hasta los más grandes centros urbanos, todo maestro del país será inoculado.

Las autoridades de los estados de Coahuila y Durango, tanto de salud como de educación, se coordinaron con Protección Civil y el Ejército para vacunar a las más de 80,000 personas que están involucradas en educación en la región Laguna. Asistieron docentes, personal administrativo y personal que atiene todo tipo de servicios en las instituciones educativas, todos apostando a que esto abrirá la posibilidad de asistir de nueva cuenta a las aulas.

La medida es adecuada, pero por sí sola no representa la solución a un complejo entramado de acciones que se deben de considerar para reactivar las clases presenciales, se trata de tan solo la punta de un iceberg que involucra otra serie de acciones de índole cultural, infraestructura, pedagógico y psicosociales. De los dos últimos no nos vamos a entretener, mucho se ha hablado, y se cuenta con ciertos avances en la capacitación brindada a profesores para estar preparados en cómo atender y entender a los estudiantes en su reincorporación a las aulas presenciales. Lo que me gustaría enfatizar se refiere a la infraestructura y a la cultura.

Caminito de la escuela…

En varios medios de comunicación se han citado palabras de autoridades desde federales hasta municipales que anticipaban que el proceso de vacunación en la región nos permitiría regresar a las actividades a millones de personas, entre alumnos, docentes y colaboradores de centros educativos públicos y privados. Se mencionan, entre otros puntos, hacer una revisión a las instalaciones; retomar la comunicación entre padres de familia y docentes; organizarnos para tener "clases híbridas" donde asistamos de manera intermitente, o escalonada. Todo esto es plausible, hay que reconocerlo, aunque hacerlo operativo requerirá de un gran esfuerzo y coordinación de todos.

Estimado lector, quisiera que, empleando tu imaginación, me acompañaras en el siguiente relato de cuando escuchábamos a Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, entonar el caminito de la escuela y el esfuerzo que realizaba la tortuga para llegar a clase, el entusiasmo del elefante por ser acompañado de su mamá y qué decir del tiburón que deseoso de vivir mejor acudía a la escuela… ¿Alguna vez te imaginaste cómo se estarían trasladando de casa al colegio? Intuimos que la tortuga caminaba porque pediría los patines para llegar más rápido; suponemos que para el tiburón, por lo especial de sus condiciones, fuera un vehículo privado; pero, los elefantes ¿van caminando? ¿en transporte público o vehículo privado?

Entre los temas que ha abordado el proyecto de Metrópoli Laguna está la movilidad, aunque poco se ha vinculado con el impacto educativo, al menos en el análisis sesudo de la problemática vial, poco se habla de la relación de rutas de transporte y centros educativos. Respetable lector, ¿te has preguntado qué pasará con el traslado de jóvenes y niños desde sus hogares hasta los centros educativos? ¿es el transporte público un espacio inocuo, limpio e inmaculado, libre de contagio? La realidad a la que nos enfrentaremos pronto, demanda ubicar la discusión del tema como una prioridad sanitaria, escolar, de convivencia social y por tal de movilidad segura. ¿Cómo se está abordando el problema de la movilidad escolar segura, y lo que esto implicará, en la zona metropolitana de La Laguna? porque esto de la movilidad segura es un problema. A continuación, algunos de estos aspectos.

Si en algo se distingue el entramado vial que representan las rutas del transporte urbano, e interurbano, es la falta de un trazado óptimo que vincule las diferentes zonas y regiones de la metrópoli lagunera; una red de transporte que permita un eficiente recorrido y que ahorre tiempo a los usuarios. Se ha caracterizado por lo suigéneris del trazado de las rutas donde convergen varias de ellas en un mismo sitio ¡acaso todos los caminos llegan a Roma! Acá todos llegan al centro de una de las ciudades hermanas, aquí la inmensa mayoría de la gente se concentra en horas pico en sitios bien conocidos, lugares comunes concurridos por miles de conciudadanos.

La ineficiencia del trazado de rutas y la concentración de usuarios que provoca será en breve uno de los principales espacios para que niños y jóvenes se expongan, se contagien y contagien a otros. Todo esto sin aún ingresar a los espacios educativos. Independiente a las medidas que empiezan a diseñar y los protocolos que se seguirán en los recintos educativos, el caminito de la escuela es por sí solo un excelente caldo de cultivo para fomentar enfermedades, lo fue siempre y hoy es más delicada la situación. Lo que los estudiantes recolecten en sus recorridos se multiplicará y trasladará hasta los espacios escolares y de la misma manera de regreso a casa.

Ahora, más que antes, es el mejor momento para hacer un replanteamiento de la operatividad del transporte público, valorar su impacto sobre la premisa del beneficio que brinda a la comunidad y abrir la posibilidad de que nuevas acciones favorezcan a la red de transporte metropolitano. También por parte de los concesionarios es la oportunidad de innovar, redefinir el tipo de unidades más apropiadas a la necesidad de una zona metropolitana dinámica, que se puedan optimizar recorridos y mejorar sus servicios en este sentido.

Vacunar a los docentes y a los adultos mayores es un gran avance, sin duda, pero si algo hemos aprendido de los síntomas de esta nueva enfermedad es que son poco evidente en los niños y jóvenes, razón por la que el mayor número de individuos que conforman la población de entre 25 y 45 años estarán expuestos al contagio con la reincorporación de los niños, generalmente asintomáticos, a las actividades educativas. Si el retorno a la escuela será un factor determinante en las dinámicas familiares para reactivar la economía, atender la movilidad con la nueva dinámica que esto implica es una gran responsabilidad para las autoridades municipales de La Laguna y los empresarios del transporte. Será un verdadero ejemplo de responsabilidad metropolitana el cómo responderemos, siempre en colaboración, a una problemática que evidenciará el compromiso real que las autoridades tiene con los niños, los jóvenes y la ciudadanía en general. Debemos construir nuevos pactos con la sociedad, como comarca y como laguneros.

Cuando salgas nuevamente con tus niños recuérdales que aprender "cómo vivir mejor" inicia con el caminito de la escuela.