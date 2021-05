Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que una ola lo llevó lejos de la playa, dio un nuevo sorbo a su martini y declaró:

-A pesar de mis dudas pienso que no creer es más difícil que creer. Admiro a los incrédulos, entonces. Son muy fuertes: no se rinden a pesar de todas las evidencias.

Dio otro sorbo a su bebida y continuó:

-Yo no necesito mirar el cielo constelado para pensar que existe una fuerza creadora. Me basta ver una brizna de hierba para pensar que en todas las formas de vida reside ese misterio al que muchos llaman Dios y al que algunos no saben cómo llamar. Yo creo en el Misterio. Si alguna vez me quedo ciego y sordo quizá dejaré de creer.

Eso dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.