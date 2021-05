En familia, sin chavelo

Primera pregunta: Partidos como Morena, han de contar con pocos elementos porque a la hora de suplir personas, no encuentran individuos que puedan entrar como bateadores emergentes. ¿No hay personas capacitadas? La función de gobernar sigue siendo de unas cuantas familias, como en los tiempos de los Tudor, de los Borbones; la convicción de un cambio es la burla; no cumplir con los requerimientos, no aceptar los castigos, imponer familiares de quienes no encontramos su currículo en Wikipedia.

Segunda pregunta: Los partidos se han vuelto negocios particulares. Se apoderan de ellos familias para lucrar. ¿Se le renta el partido a alguien para que compita en unas elecciones?¿Esa es la razón por la que no se escuchen a otros candidatos, que posiblemente tengan más tiempo de pertenecer y de trabajar por el partido y cuentes con más méritos para suplir la candidatura de Salazar? En Guerrero sucede algo similar; el padre le deja el puesto a la hija. ¿Esta es la cuarta transformación? Los primeros pasos hacia una seudo monarquía. No siempre, las segundas opciones han sido buenas; recordamos a Jorge VI, padre de Isabel II que sufrió mucho cuando su hermano renunció al reino. No estaba capacitado para reinar; en realidad los que ejercieron el poder fueron los primeros ministros, en especial Churchill. El más patético fue Fernando VII que le arrebató el poder a su padre y ha sido considerado como el peor rey que tuvo España. No por pertenecer a una familia, forzosamente tienes que ser buen gobernante; es más, han sido muy malos gobernantes; Calígula, Nerón, Cómodo, la mayoría de los Borbones; Papa Doc en Haití, La familia que ha gobernado Corea del Norte. etc, etc, etc. Según gustos: Los Castro en Cuba y los Moreira en Coahuila. ¿Cuál es la seriedad política? Me imagino que también el padre cambió su ideología y de pertenecer al liberalismo panista, se cambió al seudosocialismo Morenista que nos lleva a un absolutismo presidencial que se ha ido en contra de las instituciones independientes queriéndolas desaparecer. Los que piensan mal, suponen que la movida de ajedrez será el siguiente: El pueblo, ciego y tonto, votará por el papá. Cuando llegue al poder, nombrará al hijo en un puesto en el que pueda acceder a la presidencia en el caso de que el papá renuncie. El papá renunciará y entonces el hijo heredará la presidencia. Esa fue la Jugada de Victoriano Huerta para usurpar el puesto de presidente de la república. ¿Dónde quedó la democracia? Muchos diputados se re elegirán en esta campaña. Ya hemos visto lo que sucedió con el poder judicial, y, de nuevo, los mal pensados, futurizan en cuanto que López habrá de extender su período por el tiempo que le hizo perder la pandemia. Otra pregunta: ¿Dónde quedó la tercera transformación? Si no es Madero ¿Quién es? ¿Carranza? ¿Cárdenas? Ya me perdí. Si López destruye la constitución no creo que sea Carranza ni Álvaro Obregón; y si renta el partido a los niños de la Ibero, con 21 años de panistas, no creo que sea Cárdenas. Sí, venimos de sistemas corruptos pero que respetaron las instituciones que durante todo el siglo XX nos costó trabajo tener para poner un hasta aquí a los desmanes y existan las posibilidades de juzgarlos y castigarles. Hacia donde vamos, se están aniquilando esas posibilidades. Para acabar con la corrupción hay que castigar a los corruptos y no acabar con las instituciones. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos. La democracia supone el gobierno del pueblo; somos los que pagamos impuestos, o tenemos un acta de nacimiento que nos nombra mexicanos. No son los políticos; y mucho menos aquellos que no quieren aceptar sus errores al ejercer un puesto. Si los ciudadanos no hacemos fuerza, los ineptos van a acabar con el futuro de nuestros hijos, nietos, bisnietos. Piensa, piensa, piensa.