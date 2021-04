'Si no ganamos se nos va el apoyo'; candidato de Morena 'condiciona' a adultos mayores

El candidato de Morena a la diputación por el distrito 20, en Sonora, Arturo Robles, ha sido criticado en redes sociales después de que se difundiera un video en el que se le escucha 'condicionar' a los adultos mayores del municipio de Etchojoa, para continuar recibiendo apoyos a cambio de votar por el mencionado partido.

La escena que ha generado polémica entre el público en redes, fue captada en un evento de campaña realizado en dicho municipio en apoyo a Judas Mendivil, candidato a la alcaldía del municipio de Etchojoa, momento que Robles aprovechó para recordarle a los adultos mayores, 'la importancia' de continuar con Morena.

"No sé si están enterados los adultos mayores del anuncio que hizo nuestro presidente de la república. Pasando las elecciones viene otro aumento más, pero tenemos que ganar. Si no ganamos, se nos va eso. No vamos a permitir que el 'prian' otra vez esté en el poder ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a votar por Morena? ¿Vamos a votar por el doctor Alfonso Durazo?", dice el político mientras la gente responde afirmativamente a sus preguntas.

Las criticas hacia Robles, así como contra el partido, no se han hecho esperar entre el público.

La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de Sonora, que encabeza Daniel Núñez Santos, investiga ya al candidato a diputado local Arturo Robles por incitar a los adultos mayores a votar por Morena si no quieren perder los apoyos federales.https://t.co/oWE7zqeH9A pic.twitter.com/3p2FIH4n7p — Guillermo Frescas (@memofrescas) April 29, 2021