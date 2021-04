Luego que ayer martes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cancelara las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que este órgano, junto con el INE, fueron creados para que no haya democracia.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que la decisión del Tribunal no es la última instancia, sino que la decisión final la tienen los ciudadanos al votar, por lo que llamó a la población a participar en la jornada electoral del próximo 6 de junio, en donde, manifestó, el voto debe de ser libre y secreto.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador Indicó que hasta finales de los ochentas, en México el Banco de México (Banxico) era el único organismo autónomo, pero después "surgieron como hongos" organismos autónomos con el fin de desintegrar al Estado y apoderarse de la función pública.

"Fíjense la paradoja, en el caso de el INE y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia, pues no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia", dijo el presidente.

"Me van a decir y ¿por qué están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos, a pesar de esos órganos. Por eso le digo a la gente no estamos pensando que esa es, como dicen, la última instancia, no. La decisión final la tienen los ciudadanos, el voto libre, secreto y hay que participar", aseveró.