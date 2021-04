Félix Salgado Macedonio, fuera de elección

Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió dejar a Morena sin candidato para la gubernatura de Guerrero.

Por 6 votos a favor y con el voto en contra del magistrado presidente, José Luis Vargas, la Sala Superior determinó que Félix Salgado Macedonio no contenderá por la gubernatura de Guerrero, toda vez que cometió una conducta dolosa, al no presentar informe de ingresos y gastos de precampaña.

Magistradas y magistrados que votaron a favor coincidieron en que Félix Salgado sí fue precandidato a la candidatura por la gubernatura de Guerrero, hecho que en todo momento el actor negó.

El magistrado Felipe de la Mata subrayó que no importa el monto económico por el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió sancionar con la pena máxima a Salgado Macedonio por no haber entregado el informe de gastos de precampaña, toda vez que se trató del rompimiento de la conducta de transparencia que debe existir en el proceso de fiscalización.

El magistrado Felipe Fuentes subrayó que con la conducta de Morena y Salgado Macedonio se vulnera la confianza de la ciudadana.

Tras la ratificación del Tribunal de negar la candidatura, el guerrerense invitó a sus simpatizantes a concentrarse para que sean ellos quienes tengan "la última palabra".

El 14 de abril, Salgado Macedonio aseguró que la decisión del TEPJF sería respetada, atañéndolo a "un compromiso con la democracia y con nuestra patria".

Morena deberá sustituir al candidato en un lapso de 48 horas.

El lunes, Salgado Macedonio sostuvo una audiencia de alegatos que le concedió el TEPJF, la cual duró cerca de cinco horas, y en la que expuso sus razonamientos jurídicos sobre el retiro de su candidatura.

La audiencia privada fue encabezada por el magistrado Indalfer Infante y en ella también participaron los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes, Janine Atalora, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez y Mónica Soto.

Cabe recordar que el guerrerense culpó a Morena por no haber entregado el informe de gastos de precampaña al INE.

En aquella ocasión Salgado Macedonio aseguró que "yo reporté a mi partido, Morena, el 9 de enero; tengo el acuse de recibido, y el término vencía el 11 y yo no fui notificado, por lo tanto hay una violación al proceso legal, porque si yo no soy notificado, no puede correr el término, no puedo ser sentenciado".

Fue el pasado 25 de marzo cuando el INE canceló su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por no presentar su informe de gastos de la precampaña.

Para el caso de Michoacán, se negó el registro a Raúl Morón por 5 votos a favor y 2 en contra, además de que Morena también deberá sustituir al candidato en un lapso de 48 horas.