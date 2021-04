El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, acompañado por el subsecretario Hugo López-Gatell, el mandatario destacó que, por primera vez desde diciembre de 2020, en solo 3 días nuestro país recibirá 2 millones de vacunas contra el COVID-19.

Por su parte, López-Gatell confirmó que ya se abrió la inmunización para personas de 50 a 59 años de edad, aunque precisó que continuará el proceso para aquellos adultos mayores de 60 años que aún no han sido inoculados.

El funcionario reiteró que ya está disponible la plataforma correspondiente y anunció que van 2 millones 300 mil registros.

NEGATIVA A CANDIDATURAS

En otro tema, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la negativa de registro a las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

El mandatario consideró que la medida es "excesiva" y "antidemocrática", un día después de la resolución del Tribunal Electoral.

Sin embargo, llamó a los ciudadanos, en especial de Guerrero y Michoacán, a "no desmoralizarse" y "seguir luchando", pero de forma pacífica.

TAMBIÉN LEE: Da Tribunal Electoral 48 horas a Morena para sustituir a Salgado Macedonio

López Obrador consideró que "no tiene justificación el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, no se tome en cuenta la voluntad del pueblo".

Acusó que lo que se pretende es "subvertir el orden legal, la paz"; no obstante, dijo que invita a los michoacanos y guerrerenses "a no desanimarnos, hay que echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista".

VER MÁS: 'La última palabra la dice el pueblo', responde Salgado Macedonio tras fallo del TEPJF

Agregó que se tiene que hacer valer la voluntad del pueblo en Guerrero y en Michoacán, además de respetarse “el veredicto, la sentencia, porque tenemos que apostar por la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, que es un acto de provocación".

Finalmente, reiteró su llamado a los ciudadanos a "que no se exalten", pues "debe respetarse la sentencia".