Del Quijote

El viernes pasado fue el cumpleaños de Cervantes de quien sabemos que su obra máxima fue: "El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", conocida pero que pocos han leído. En primer lugar, por el lenguaje; es el de los años mil seiscientos: suena raro lo de: Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor; Lo de duelos y quebrantos pocos saben que es una tortilla de huevos con pedazos de tocino frito. Así nos atoramos con conceptos que no pertenecen a nuestra época. En segundo lugar, la primera parte es medio aburridona, porque mete historias secundarias que distraen a la principal. Hay una segunda parte y se la debemos a Avellaneda, quien era un escritor de baja estofa y le robó los personajes a Don Miguel, pero lo que produjo fue un bodrio. Al quijote lo pintó como un idiota y a Sancho como un lépero.

La segunda parte, escrita por Cervantes, es lo mejor del libro. No hay interrupciones, ahí están los capítulos más divertidos que te hacen soltar la carcajada, como es el caso de las peripecias de escudero tratando de gobernar su isla de Baratavia, que es una gran broma que le hacen. Al final, el autor mata a su personaje para que no haya otro Avellaneda que lo resucite; No sucedió, ya que es el más resucitado de la historia. En muchas ciudades existen monumentos a él; Unamuno escribió un resumen del libro. Se hizo una comedia musical: El señor de la Mancha que tampoco respeta a los personajes, ya que Aldonza no conoce a Don quijote en el libro y en la comedia musical sí. También ha habido varias adaptaciones en el cine, una con Cantinflas quien nunca fue Sancho.

Por ese intento de respetar el texto literario, las adaptaciones cinematográficas resultan fallidas; lo mismo pasa con los cuentos de Rulfo.

Una de las cosas magistrales del libro es su lenguaje. Para demostrar lo anterior basta el primer párrafo, en su versión original. En los resúmenes chafas no se aprecia esto porque traducen el español antiguo al español moderno y le quitan la riqueza y la musicalidad.

Ejemplo: La primera frase dice: "En un lugar de la mancha". Nótese: octosílabo, acentos en 2,4,7; cual debe de ser. En las versiones resumidas cambian lugar por aldea: En una aldea de la Mancha; y ya le quitaron la musicalidad por las sinalefas. "En una aldea de la mancha" Lugar, es contundente, dos sílabas: Lu gar."

Esto es comenzar a fijarse en el cómo está armado el juguetito para saber de lo que se trata.

La segunda frase dice: "De cuyo nombre no quiero acordarme" Es un endecasílabo, los acentos están en 1, 4, 7, 10. Perfectamente acentuado.

Nota: Sabemos que el idioma español tiene una expresión popular que principalmente se da por medio del romance, donde se cuenta la gesta histórica que viene de la edad media y que después se va a convertir, en américa, en el corrido. Principalmente se hace por medio del octosílabo, rima asonante. La expresión culta, desde el siglo 16, toma como base el soneto: que es introducido por Boscán en España en el año 1500. El verso es endecasílabo con rima consonante.

Yo siempre he pensado que estas dos frases iniciales son un homenaje al Castellano.

En este primer párrafo se da una visión del personaje: Clase social: Lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor.

La comida remite también a la clase social: Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.

Lo que vestía: El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantunflos de lo mesmo y los días de entresemana se honraba con su vellorí de los más finos.

Familia: Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera.

Sigue la descripción física pero la dejamos. Hago notar la distancia del lenguaje: Pantunflos en lugar de pantuflas. Mesmo en lugar de mismo. Lantejas en lugar de lentejas.

En el párrafo no sobra ni falta ninguna palabra y se puede sentir la musicalidad que te lleva aunque se trate de prosa.

No es la historia lo único que vale, sino la manera en como está escrita.