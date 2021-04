CDMX, sin indicios de una tercera ola

La Ciudad de México se mantendrá, por décima semana consecutiva, en semáforo epidemiológico naranja, a pesar de la baja de contagios de COVID-19. Sin embargo, se permitirá la apertura de centros de exposiciones con 30% de capacidad y se incrementa a 40% el aforo en el interior de restaurantes.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la capital está a menos de un punto para pasar al color amarillo y llamó a mantener todas las medidas sanitarias, aun cuando se ha vacunado con su primera dosis a casi la totalidad de las personas de 60 años y más de la Ciudad y 30% ha recibido la segunda aplicación.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que se registre una tercera ola de contagios de COVID-19, la mandataria local comentó que no hay elementos contundentes que indiquen que en la capital se presente esta situación, pero estarán atentos la próxima semana para identificar si hubo impactos por la Semana Santa.

"Hasta ahora no se ve que vayamos hacia una tercera ola de COVID, no tenemos ningún elemento, salvo a excepción de un ligero incremento en ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes para que digan que vamos hacia una tercera ola. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir hasta el momento. Vamos a esperar esta semana que todavía podemos tener impactos de semana santa", dijo Sheinbaum Pardo.

Comentó que se deben seguir con los cuidados, pues "no porque se hayan abierto actividades económicas, no debemos seguir con las medidas preventivas, todo lo contrario, es fundamental el uso del cubrebocas, fundamental, no podemos evitar -hasta que no termine la pandemia o no realmente disminuya de manera muy importante- el uso de cubrebocas, es fundamental el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos, que son las tres medidas que conocemos".

La jefa de Gobierno llamó a evitar grandes fiestas y reuniones, puesto que se acercan el Día del Niño y de la Madre, y aun cuando ya muchos adultos mayores que se han vacunado, todavía no es momento para realizar estas reuniones.

Eduardo Clark García Dobarganes, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que la ocupación hospitalaria va a la baja y actualmente hay 2 mil 323 hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad.

Mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hay 3 mil 153 hospitalizados, 230 menos que la semana pasada; asimismo, hay una disponibilidad de 5 mil 743 camas generales y de terapia intensiva.