Camión atropella a menor migrante

Un menor de 14 años de edad, de origen hondureño, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, luego de que fuera atropellado por un camión revolvedor, mientras se encontraba dormido en una banqueta esperando ingresar con su familia a la Casa del Migrante en Saltillo.

Fue alrededor de las 11 del día de ayer que ocurrieron los hechos en la calle Juan De Erbaez colonia entre las calles obregón y Salazar de la colonia Landin.

El menor fue identificado como Carlos Alberto, quien se encontraba acostado en una acera en compañía de 11 de sus familiares.

Carlos Alberto se encontraba en espera de ser recibidos en la Casa del Migrante, no obstante, debido al sobrecupo del albergue, llevaban tres días quedándose en la vía pública, a un costado de las instalaciones.

De acuerdo a los hechos, el menor se encontraba acostado en la acera, no obstante, sus pies se encontraban cerca de la cuneta, por lo que al dar reversa el camión revolvedor, es lesionado.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le diagnosticaron un esguince en el tobillo de la pierna derecha y lo trasladaron de urgencia al menor al Hospital General.

Al lugar acudió tránsito municipal a tomar conocimiento de los hechos.

El conductor de la unidad fue enviado al Ministerio Público para responder por el delito de lesiones culposas.

De acuerdo a los familiares, fue el pasado domingo que acudieron al lugar, no obstante, debido a que no habían podido ser recibidos, el día de ayer habían decidido retirarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y continuar con su viaje a Estados Unidos.

Fue hace unos días que el titular de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, indicó que debido a que incrementó la llegada de migrantes a la entidad, se había ampliado el número de personas que eran recibidas, no obstante, debido a que por la pandemia no pueden tener más de 70, varias de ellas no alcanzaban a ingresar, por lo que optaban por quedarse en las vialidades.

Y que pese a los operativos contra migrantes al sur y norte del país, el número de migrantes que pasa por la capital del Estado ha insensificado.

De acuerdo al director del albergue, debido a la pandemia generada por el COVID-19, no se pueden admitir a más de 60 personas, pero durante Semana Santa se hicieron nuevas adecuaciones.

Señaló que en tan solo un fin de semana arribaron familias, por lo que tuvieron que ingresar a 120, no obstante, 40 personas más tuvieron que quedarse afuera.

A detalle

Camión arrolla a joven: *Menor de origen hondureño fue atropellado por un camión revolvedor. *El joven esperaba con su familia poder ingresar al albergue de la Casa del Migrante en Saltillo. *Se encontraba acostado en la acera cuando el camión dio reversa y sin darse cuenta le pasó sobre los pies.