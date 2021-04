Como cada día, este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario indicó que ayer fue informado sobre la fusión entre Televisa y Univisión, la cual dijo ver con "buenos ojos", celebrando que se constituye así "la compañía de medios en español más grande del mundo".

FÉLIX SALGADO MACEDONIO

En otro tema, el presidente fue cuestionado sobre la nueva negativa al registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, la cual fue confirmada ayer por el Instituto Nacional Electoral.

López Obrador aclaró que el INE "no es todavía la última instancia" y expresó que cree que "se debe de respetar la resolución del Tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional, pero, además, si vamos al fondo que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo... El pueblo es el soberano, no los aparatos, no las estructuras, el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda".

En ese sentido, cuestionó "por qué no se deja al pueblo que decida", indicando que "si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había llevado a cabo una cosa así".

El presidente consideró que "no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas, cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales, y ahora se convierten en los paladines de la democracia".

Por tanto, López Obrador expresó su confianza en que "ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto, y respetar ya esa instancia, lo que decidan, y lo mismo que haya debate, pero que no haya insultos, que no haya violencia, todo de manera pacífica, y tener confianza, no tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo".

"Vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión ya definitiva" del Tribunal Electoral, pidió el presidente López Obrador.