Fallece el escritor chileno-mexicano Dantón Chelén

El editor, escritor y poeta Dantón Chelén falleció el pasado 3 de abril, informó la revista "Pluma del ganso", fundada por él en 1995 con el objetivo de brindar un espacio a escritores, poetas y artistas emergentes.

"Tenemos la inmensa pena de anunciar la partida de nuestro amigo y editor de la Pluma del Ganso, revista de literatura abierta a todos los escritores noveles o ignotos, sin exclusiva ideológica, estética ni de clan ni capilla", informó la revista en sus redes sociales.

"Con él perdimos a un promotor cultural excepcional, atento a su entorno cultural, social y político, y a un ser humano entrañable, apasionado y desinteresado en su quehacer civilizatorio", añadió.

Dantón Chelén llegó a México tras el golpe de Estado en Chile de 1973. Su profesión de geógrafo le permitió desarrollarse amplia y reconocidamente, al tiempo de alentar otro oficio: el de escritor. Además, creó la revista Pluma del ganso.

En el 2006, el artista chileno-mexicano, dijo que "todos los creadores no famosos buscan dar a conocer su trabajo. Es un sector descuidado por las políticas culturales del Estado y por la iniciativa privada. No hay familia donde no encontremos un integrante con cualidades de artista, que también son parte de la cultura nacional".

Chelén fue el creador, durante muchos años, de crucigramas para El Universal.