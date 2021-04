Miles, tal vez millones de virus contagiosos, producirán las campañas políticas que arrancaron formalmente el pasado cuatro de abril y finalizarán el tres de junio próximo, a tres días de la jornada electoral que será el domingo seis del mencionado mes.

Virus que se presentarán bajo la forma discursos, ofrecimientos, promesas de los candidatos de los partidos políticos en la contienda; pero no habrá compromisos asumidos por los que sean postulados a una diputación federal o local. Palabrería hueca y vana es lo que el electorado escuchará, verá y leerá en los próximos sesenta días. De la boca de los candidatos saldrán más virus contagiosos que si escupieran, tosieran, entraran en contacto con otras personas o estornudaran que, según las autoridades sanitarias, son las cuatro vías por las que puede trasmitirse la enfermedad.

Y no valdrá a los ciudadanos lavarse las manos frecuentemente, guardar la sana distancia, usar cubrebocas o quedarse en casa, porque la oratoria política estará presente con mucha frecuencia en los “spots” publicitarios de radio y televisión y en la prensa escrita, contaminando el ambiente social, saturándolo de una especie de capa o manta que no podrá evitar el contagio, pues es materialmente imposible, como en su momento se verá, que las personas dejen de ver y oír por televisión y radio y en los diferentes diarios los mensajes subliminales, con invitación a votar por tal o cual candidato o partido.

Escuchará frases promisorias previamente grabadas, sin compromiso alguno, como éstas: “Morena, la esperanza de México; seguiremos impulsando la 4T”; “El PT está de tu lado”; “Las propuestas que hicimos en el 2018 hoy ya son ley; ahora traemos nuevas”, dice el Verde Ecologista; “Somos un Partido de Acción, por eso ganaremos el 6 de junio”; “El PRD es el único partido auténtico de izquierda”; “Levantaremos las banderas originales que dejamos caídas en el camino; por eso, mejor el PRI”. “Morena garantiza que habrá vacunas para toda la población; nadie quedará sin vacunarse”

Y los nuevos que se sumarán a la pandemia creada por los viejos partidos políticos: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y otros más que ofertarán lo mismo que ya sabemos.

No solamente serán radio, televisión y diarios los medios que enfermarán el ambiente; Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, YouTube y otros más de las llamadas redes sociales, aportarán también su cuota publicitaria en materia política electoral, haciendo irrespirable el aire en el escenario político urbano y rural.

La oferta política será flaca y barata, no conoceremos propuestas que digan cómo superar el atraso y la marginación, cómo mejorar nuestros sistemas de salud, de educación; qué hacer para que todos gocen de empleo bien remunerado y vivienda, vivienda digna; que no falte el agua potable en los hogares y que tengan acceso a la electricidad; que los bienes de la cultura no sean privilegio de unos cuantos en detrimento de la gran mayoría del pueblo mexicano; en fin, cómo mejoremos nuestro nivel de vida.

Y luego vienen las alianzas y coaliciones. ¡Imagínese usted, tres históricos rivales en alianza como estrategia para derribar del poder a quien hoy lo ostenta! ¡Cosas veredes Mío Cid! ¡Costará trabajo escuchar y comprender sobre tode a un dirigente del PRI sea nacional, estatal o municipal pronunciar un discurso político de campaña, echándole porras a su eterno rival (el PAN); o a los dirigentes de éste pronunciar una pieza oratoria en la que destaque cualidades y atributos de un candidato postulado por el PRD! Sería una incongruencia histórica.

Difícilmente habrá propuestas de proyectos y planes para sacar al país de la seria y complicada encrucijada en que se halla; lo que si veremos, oiremos y leeremos es la descalificación de un candidato y su partido contra los otros. Ya se está dando: “La alianza PRD-PAN-PRI, siempre ha existido sólo que la tenían muy bien disimulada”. “Vuelan en parvada política como los chanates, porque son incapaces de volar solos, como las águilas”. “Morena, de esperanza de México, se convirtió en la destrucción del país”, y otras del mismo jaez.

Así caeremos en una pandemia de la cual costará tiempo y esfuerzo salir de ella. Lo interesante y trascendente es que los ciudadanos han alcanzado, gracias a sus decepcionantes experiencias con los partidos, un elevado grado de politización que los capacita para saber distinguir la demagogia de la sinceridad y no serán fáciles víctimas de los comerciantes de la política que prometen todo como si fueran mercancías, aunque devaluadas, y que desde luego no cumplirán.

Por eso, nos atrevemos a decir que los efectos de la pandemia política resultarán más nocivos o dañinos que los generados por Covid 19, aunque suene raro y parezca exagerado. Debemos estar alertas acerca del perfil de los candidatos y cuál es su oferta política. Cuidado amigos, son lobos con piel de oveja, engañosos y hábiles con la palabra que seduce y cautiva, y ponen la trampa para atrapar a los ingenuos y a los incautos.

Pienso, luego elijo;

Elijo, luego exijo;

Por fortuna, tan politizados estamos los mexicanos que hoy votaremos por personas, no por colores; serán los rostros y sus perfiles los que induzcan el voto y no la propaganda publicitaria que puede inducir a error o equivocación. Bajemos el nivel de nuestras discordias para alcanzar acuerdos y coincidencias. No permitamos que avancen el engaño y la simulación. Identifiquemos y exhibamos a quienes hacen de la política su “modus vivendi”, frente a los que se valen de la política para servir a los demás. Que así sea por el bien de México.

