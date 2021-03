Ibero Transforma

PARA FORMAR, AMAR

"Quien no ama que no pretenda formar". Esta sentencia del P. Alberto Hurtado, santo jesuita, configura lo que debe ser nuestro quehacer como docentes. Y tiene mayor implicación si tomamos en cuenta lo que expresa la filósofa Hannah Arendt: "Educación es el punto que decidimos si amamos el mundo lo bastante para asumir una responsabilidad por él… también mediante la educación decidimos si amamos a nuestros jóvenes lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarnos de sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos para la tarea de renovar un mundo común".

El mundo actual nos está interpelando nuestra labor como educadores, desafíos que nos exigen responder adecuadamente en dos direcciones simultáneamente e igualmente importantes, por un lado, los que se nos plantean desde el contexto y por el otro, los que tenemos que asumir, en consecuencia, a nivel personal, para buscar responder a ellos.

En el ámbito externo toma relieve un documento del 2012 que publicó la Conferencia del Episcopado Mexicano titulado "Educar para una nueva sociedad" dicha publicación resulta por demás interesante; centrado en una realidad que los obispos de América Latina llaman sin más la emergencia educativa.

En dicho texto se asume dentro del contexto externo diversas situaciones, entre los cuales destaca, el cambio de época que tiene un impacto a nivel global en todos los ámbitos económico, político, social, religioso, cultural y educativo que modifica valores así como comportamientos en todo el planeta, impactando en las tradiciones y en la identidad de los pueblos; un entorno difícil de comprender a raíz de los diversos avances científicos tecnológicos hacen del mundo se vuelva más complejo; un marcado reduccionismo al consumismo, el aumento del relativismo. Sumándose un contexto marcado por una grave desigualdad social, una violencia generalizada intra y extra en la sociedad, el descrédito de nuestras instituciones públicas y privadas, la corrupción, desarrollo de un nuevo tejido social y la reestructuración de instituciones sociales fundamentales como la familia, la escuela, la iglesia y el Estado; el desencanto y vacío de la juventud.

El documento "Educación para la transformación. Un colegio jesuita del S. XXI", promulgado por la Conferencia Jesuita de Asia Meridional, expone brillantemente una serie de condiciones que debe tener un docente, entre otras, de índole personal:

• Los maestros siguen siendo aprendices a lo largo de su vida profesional y son capaces de responsabilizarse por nuevas áreas de conocimiento para sí y para otros.

• Atienden a cada alumno de manera que ocurran cosas bellas en sus vidas,

• No sólo conocen su materia y sus alumnos. Sino que los aman, estiman y preocupan por ellos.

• Se esfuerzan, por sostener sus clases con un mínimo de fracasos (preferentemente ninguno) mediante esfuerzo personal y la colaboración activa de padres y alumnos.

• Toman medidas para remediar dificultades en el aprendizaje de los alumnos.

• Usan las tecnologías apropiadas para realzar la efectividad del aprendizaje, utilizando los nuevos descubrimientos hoy día disponibles.

• Van más allá de los crasos objetivos de notas y calificaciones orientados por el mercado, para promover una educación que desarrolla y transforma, y prepara los alumnos para los desafíos de un mundo en rápido cambio, y que le aporten contribuciones.

• Entusiastas de lo que enseñan y capaces de contagiar con el mismo entusiasmo a sus alumnos.

Finalmente, después de un año de pandemia, los retos y desafíos para los formadores son numerosos y acuciantes. Tal vez la realidad nos apabulle, pero no debemos olvidar que la educación es un acto de esperanza y de amor que impulsa la pasión por humanizar el mundo.