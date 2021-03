Ensayo sobre la cultura

ESTAS RUINAS QUE VES

Catástrofes ha habido siempre; el problema no es el mal sino como lo enfrentas; antes, durante y después.

Nuestro antes está lleno de malas decisiones: corrupción, inseguridad, falta de credibilidad, de fe y esperanza en un futuro. Nos fuimos acostumbrando a que el dinero resolvía todos nuestros problemas. La ética y la moral las supeditamos a ello; Gobernadores terminaron en la cárcel, otros, huyeron. A la juventud se le hace fácil ser delincuente porque es la forma más expedita para tener. La conciencia social dejó de existir; el individualismo la suplantó, Trump es el caso más patético. Ahí comenzó el declive.

La pandemia agravó la situación. Durante ella nos hemos reusado acatar las disposiciones sanitarias; por ejemplo, evitar las reuniones. No nos incumbe colaborar, soy yo, no me pasa nada. Se toman malas decisiones: no darle la debida importancia al problema escolar, no ser responsable del trabajo en casa. Falta de claridad en las autoridades para enfrentar el problema. Son meros botones de muestra.

Hasta aquí vamos bien mal para enfrentar una catástrofe de tales dimensiones.

Al principio dije que las catástrofes siempre han existido: cito de la serie: ciudades, el tomo: Cholula de Patricia Planket y Gabriela Uruñuela, la pag. 64:

"A lo largo de la historia. Las catástrofes volcánicas han sido invocadas como generadoras de hambrunas , migraciones masivas, colapsos demográficos, destrucción de ciudades e incluso el fin de civilizaciones. Se les ha visto principalmente en función de su impacto negativo e inmediato sobre las poblaciones humanas, y su hábitat, y menos como impulsoras de transformaciones sociales, políticas económicas e ideológicas. Sin embargo, numerosos estudios antropológicos muestran que los cataclismos suelen acelerar cambios ya iniciados y, cuando son de escala verdaderamente masiva, pueden proporcionar contextos aptos para la innovación, la acción social y la promoción de nuevos líderes."

Semáforos era lo que menos necesitábamos.

Ahora voy a citar la pag 92

"Si bien la atracción de Cholula puede haber empezado como lugar de refugio, la prominente posición que mantendría y se incrementaría a lo largo de los siglos parece provenir de otro factor: La capacidad de su gobierno para incorporar a esos refugiados, tanto laboralmente como en cuanto a crear una identidad compartida al participar una sociedad heterogénea en un proyecto común. Los líderes de ese momento seguramente no imaginaron que la simiente que se sembró con la estrategia de erigir un vistoso templo para aplacar tanto a las fuerzas naturales como a los conflictos sociales germinaría de una manera tan exitosa y trascendente. El largo trayecto de Cholula como ciudad sagrada había comenzado."

Si no construyes, destruyes.

¿Qué tiene que ofrecer, nuestra ciudad, para el futuro?

Yo no lo puedo responder.

Estoy en San Juan de los lagos, vive en el pasado. Lo distingue que tiene estatuas en todas partes. Cerca está León ciudad que no es capital y se encuentra en crecimiento Edificios por todos lados. En la tienda del fondo de cultura conseguí este libro y varios de historia. En Torreón quitaron la tienda a falta de mercado, lo cual dice mucho de nuestro nivel cultural.

Tampoco hay mercado para libros de pintura; me imagino en otros temas.

Abundan universidades. ¿Y las soluciones a los problemas que vivimos?

Peligra la camerata y la escuela de música para jóvenes de fundación azteca.

La abundancia del algodón y la uva son recuerdos. Nos queda la leche, lo metales, algunas casas comerciales. Siempre faltarán fuentes de trabajo.

Sobran los políticos; urgen los líderes.