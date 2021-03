Exactamente a los nueve meses de casada, contados día por día, la joven esposa dio a luz dos lindos bebés. Cuando la doctora le dio la noticia al papá declaró éste: "Me parece extraño. Recuerdo con toda claridad que aquella noche lo hicimos tres veces". Don Cucurulo fue a visitar en su casa a la señorita Solia, célibe de edad a quien cortejaba con discreta caballerosidad. Ella le ofreció una copita de rompope. "Beberé sólo la mitad -acotó don Cucurulo-. Los licores hacen que me ponga romántico". La señorita Solia le retiró la copa de rompope y dijo: "Voy a traer algo más fuerte". El famoso explorador inglés había caído en manos de los antropófagos, que lo estaban cocinando en un perol con agua. Uno de los caníbales le dijo: "Ya habíamos abandonado esta bárbara costumbre, pero luego la metrópoli nos dio la independencia, y pronto entramos en problemas económicos", En eso se presentó el cocinero de la tribu. Llevaba una gran brazada de zanahorias, pepinos, papas y betabeles. Le pidió al explorador: "Le ruego que se incline un poco, sir Highrump. Esto es el relleno". Una sarta de errores ha cometido últimamente López Obrador. A su desdén por las organizaciones feministas y al insólito muro que hizo erigir en torno del Palacio Nacional añadió su decisión de apoyar al nefasto Salgado Macedonio, a quien ha protegido en modo que da lugar a suspicacias. Por esos mismos días calificó de traidores a la Patria a los abogados que en ejercicio de su profesión asesoran a empresas extranjeras. Vino luego el hostigamiento al juez Gómez Fierro, al cual ha declarado enemigo de su régimen y que no hizo más que cumplir su deber al otorgar una suspensión provisional en relación con la reforma energética de AMLO, reforma a todas luces violatoria de la Constitución y de tratados internacionales que México ha signado, y que por tanto son de obligado cumplimiento. La ignorancia tiene muchas y muy variadas formas de manifestarse. Se ve a las claras que en lo que hace a cuestiones de índole jurídica el mandatario no conoce la o por lo redondo, y que nadie cercano a él se atreve a hacerle ver que está traspasando los límites de su poder y atentando en forma grave contra el principio de la separación de poderes. Los colegios y agrupaciones en general de profesionales del Derecho, y los integrantes mismos del Poder Judicial de la Federación deben unirse en la defensa de la legalidad, amenazada por el absolutismo del Presidente, que ve en el orden jurídico un estorbo a sus acciones, y en la aplicación de la ley una conjura en su contra. De sobra sé que todos estos yerros no harán mella inmediata en la popularidad de que goza López Obrador entre su clientela electoral. Sus errores, sin embargo, se van haciendo cada día más grandes y frecuentes, y acabarán por dañarlo, como están dañando ya al país. Los hechos son muy tercos, y al final se imponen siempre sobre los otros datos. Pepito y Juanilito estaban en el parque. En eso pasó frente a ellos una bella mujer de exuberantes formas. Comentó Pepito al verla: "No sé, pero algo me dice que en la vida hay algo más que bicicletas y futbol". Dos gallinitas acertaron a verse ante una rosticería. Varios pollos daban vueltas y vueltas en el asador. Manifestó una de las gallinas, enojada: "Alguien debería poner fin a esta ola de pornografía". Conocemos muy bien a don Chinguetas: es un marido tarambana. Una mañana su esposa, doña Macalota, lo sorprendió en trance de fornicio con la joven mucama de la casa. Explicó el liviano cónyuge: "Es que por equivocación se tomó tus píldoras anticonceptivas, y era una lástima que se desperdiciaran". FIN.

