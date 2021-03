El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, señaló este martes que la Caravana de la Primavera 2021 que se realizó ayer lunes en calles de la ciudad, no tuvo permiso específico de parte del Municipio de Torreón, esto en referencia a la confrontación que tuvieron organizadores del evento e inspectores del Gobierno de Coahuila, precisamente por el tema de la autorización del recorrido.

Lara Galván admitió que los vehículos que participaron en la caravana sí fueron escoltados por patrullas y elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, aunque ello fue para evitar accidentes y propiciar el orden en las rúas en las que circularon, en ese sentido descartó que se tratara de una acción especial que formara parte del aval que supuestamente se les otorgó para llevar a cabo la actividad.

“Independientemente de que estuviera autorizado o no, la gente de Vialidad tiene que apoyar para evitar que haya algún accidente o algún siniestro, no porque estuviera autorizado o no, se les va a impedir también el paso con la ciudad, ahí el tema es que la persona organizadora deberá de aclarar el punto y por parte del municipio no se le autorizó nada, él hizo la solicitud, se le dejó muy en claro que era un tema que debería de seguir el Subcomité Regional de Salud”.

El alcalde hizo referencia al documento que difundió a la opinión pública el presidente de la Caravana de la Primavera 2021, Juan Antonio Ayala, mismo en el que se aprecia un supuesto aval para realizar la actividad, firmado por Fernando Simón Gutiérrez, coordinador de Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila y con fecha del 25 de febrero pasado.

“Si él (Juan Antonio Ayala) tiene el documento con el cual acredite, pues bueno, esa ya será otra cuestión, pero por el lado de nosotros, así como ha habido no nada más ese tipo de caravanas, sino manifestaciones y demás, lo que corresponde es vigilar para que no vaya a generar alguna situación como menciono, de lesiones o de alguna otra acción”.

La Caravana de la Primavera 2021 se realizó por la mañana de ayer lunes partiendo desde Lerdo, pasando por Gómez Palacio y finalizando en el Bosque Venustiano Carranza de Torreón, estuvo integrada por automóviles modificados y algunos carros alegóricos, el recorrido de la misma generó algunos puntos específicos con aglomeraciones menores, aunque tampoco se trató de un evento masivo como tal.

No obstante, la Coordinación de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila informó ayer que se preparaban sanciones contra los organizadores del evento, pues en ningún momento se les había autorizado realizar ese evento.

