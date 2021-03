De los peores males que existen en el mundo, uno es la corrupción; transgredir las leyes, los sistemas, los métodos para conseguir ganancias personales en contra de los derechos de una sociedad.

Es cuando la credibilidad de las personas es traicionada y por lo tanto, también la confianza que pueda existir en los sistemas. Se pierde la seguridad y hay una rebelión ante el poder, que no defiende a la sociedad sino que permite su explotación.

La corrupción se incrusta en todas partes; no hay institución que se salve de eso; desde las más sagradas, hasta las populares: El estado, la iglesia, la escuela, el deporte. Los grandes negocios se realizan como una burla cotidiana a una sociedad que cada día se le hace más difícil sobrevivir.

Las instituciones dependen de hombres; las leyes rigen la relación que debería de haber entre ambos. Si las leyes no son adecuadas, sólo pueden servir para privilegiar a unos cuantos en contra de la comunidad. Si las personas no se rigen por las leyes, se agrede al sistema para obtener ventajas personales y eso, a la larga, afecta a la confianza que la comunidad pueda tener en la aplicación de las normas.

Caso concreto: Las multas de tránsito. Un hombre la aplica, porque tiene poder para hacerlo. Como corrupción cultural tenemos la costumbre de la mordida que los mismos tránsitos facilitan. Con ello, hemos dejado de creer que la autoridad vigila el buen desplazamiento de los automovilistas por nuestras calles. Al ver uno, pensamos en que nos vienen as agredir con una multa indebida para obtener una ventaja económica personal.

Hay veces que prefieren multar a resolver problemas de congestionamiento. Dejamos de tenerle respeto.

De este sencillo acto, hasta los grandes fraudes que se han cometido en todas las instituciones; por ejemplo, las quiebras bancarias, que después se van a salvar con el impuesto de los ciudadanos, favoreciendo los capitales de aquellos que cometieron los delitos; las empresas quebradas que se compran por medio de empresas estatales como Pemex, privilegiar a empresas. La enumeración es larga, sale en los periódicos. La corrupción llega hasta nuestros políticos que hoy están en procesos judiciales por haber abusado de su poder; ni siquiera tienen interés por el prestigio de su nombre; lo que importa es la riqueza, o el poder para utilizarlo en contra de quien deberían defender.

Ninguna institución se salva de tener elementos corruptos; ese sería un planteamiento erróneo; si se parte de ello, dejarás de ver a tus corruptos porque no te conviene y los dejarás ser, sintiéndose protegidos. Eso le pasa a la iglesia, cuando para no perjudicar a la institución, trata de esconder los malos comportamientos de algunos sacerdotes; lo mismo se puede decir de los gobiernos, se deja de juzgar para que el sistema no se perjudique. Eso mismo permite que la corrupción se extienda.

Produce dividendos pero acaba con las sociedades que funcionan a base de leyes y normas. Si dejan de existir, viene la anarquía, el imperio del más fuerte, La fatal explotación del hombre por el hombre que en los últimos tiempos, vivimos.

Para que las cosas mejoren, primero tenemos que aceptar nuestros males; vivimos en una cultura que se funda en la corrupción; a nivel nacional y a nivel mundial. Lo peor de todo es que no se ve ninguna intención de corregirlo. Las guerras del mundo ya no son las luchas del bien contra el mal, sino el constante dominio de los imperios económicos. Los valores humanos se sacrifican en aras de las pérdidas y las ganancias. La misma destrucción del mundo, nuestro hábitat, se ofrece en beneficio de los grandes capitales a quienes no les importa las consecuencias de sus actos.

La humanidad somos todos. A algunos ya no les importa la humanidad; a otros nos puede seguir importando. Si la humanidad no está bien, tampoco estaremos bien. La corrupción, en todos sus niveles, es acabar con ella.

En un nicho ecológico, todos dependen de todos. Cuando un elemento del nicho deja de cumplir su función, se corrompe, con el tiempo, el nicho muere.

Toma conciencia.