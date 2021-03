¿Cómo comenzar a leer?

Leer es uno de los hábitos más enriquecedores que podrías desarrollar. Una de sus ventajas es que puedes comenzar en cualquier momento de tu vida, te alentará a conocer cosas nuevas, mejorará tu léxico y ortografía y podría ayudarte a ser más crítico.

Si bien no es sencillo comenzar, con la llegada del año nuevo este suele rondar en la lista de propósitos de muchas personas. Aquí te compartimos algunos consejos para comenzar a leer.

SIEMPRE RECUERDA QUE LEER ES UN PLACER

Cuando vas a comenzar a leer, es importante que recuerdes que lo haces por ti y no por obligación. Debe estar asociado con el placer, por lo que debes buscar tus temas de interés e historias en las que te vas a sentir involucrado. Los clásicos de la literatura universal no son una buena opción para comenzar, pero puedes buscar algo contemporáneo más ligero y de menor extensión.

Puedes apoyarte en apps como GoodReads para buscar libros con temas de tu agrado y leer reseñas de otros usuarios.

SI NO TE GUSTA UN LIBRO, DÉJALO Y BUSCA OTRO

Leer no es sufrir. Si un libro no te está gustando déjalo y busca otro título, no te obligues a terminarlo. Es importante tener en cuenta que cada lector es distinto; quizá un título muy popular y de gran renombre no sea lo que necesitas en ese momento, por lo que no debes sentirte culpable de dejarlo de lado.

No te guíes por las expectativas de otros, sino en la experiencia que estás teniendo tú, sin importar el título.

BUSCA A OTROS LECTORES

Rodearte de personas que han desarrollado el hábito de la lectura puede ayudarte a motivarte a comenzar a leer o a retomarla si es que la has abandonado.

Compartir títulos, ideas o hasta escuchar sus opiniones te ayudará a motivarte, además de tener un círculo donde podrás compartir tus experiencias.

ENCUENTRA TU FORMATO IDEAL

Cuando nos referimos a un libro, no hablamos sólo del formato físico de papel, sino de cualquier otra presentación, desde su versión digital hasta audiolibros.

Cada una cuenta con sus particularidades, pros y contras que sobresaldrán dependiendo de tu personalidad. Si no estás apegado al papel, pero sí a la tecnología puedes intentar leer en digital, existen dispositivos que están diseñados específicamente para esta tarea cuidando la salud de tus ojos. Tanto la versión física como digital puedes ayudarte a tener mejoras en tu ortografía

Por otro lado, los audiolibros son una excelente forma para iniciarse en la lectura, especialmente para aquellos quienes son más sensibles a los estímulos por medio del sonido.

ENCUENTRA UN LUGAR DE TU AGRADO

Asociar el hábito de la lectura con un lugar de tu agrado te ayudará a sentirte motivado al momento en que vayas a realizar la actividad.

Esto puede ser desde un rincón dentro de tu casa hasta un parque o cafetería.

APROVECHA EL TIEMPO "MUERTO"

¿Cuántas horas al día pasas en Facebook o Instagram? Si usas transporte público, ¿qué haces durante el trayecto? Comienza a visualizarse aprovechando ese tiempo en la lectura en lugar de estar en redes sociales.

Aún cuando leas en pequeños tramos de 20 minutos, notarás la diferencia con el paso de los días, lo que te motivará a seguir.

Recuerda que este hábito te puede traer muchos beneficios a tu salud mental y satisfacción, además de mantenerte tu curiosidad siempre alerta.

Se recomienda comezar a leer cuentos, te drá satisfacción terminar un título, y la mismo tiempo te motivará a comenzar a leer otro.

Recurre al formato que más se acomode a tus necesidades.