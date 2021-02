Así se ven los estragos que ha dejado la tormenta invernal en Texas

Tuberías rotas y congeladas, goteras y diversos estragos en las estructuras de los hogares, son sólo algunos de los problemas que los texanos enfrentan a causa de la tormenta invernal, tal como se aprecia en imágenes difundidas en redes sociales.

De acuerdo a informes oficiales, hasta el momento se registran por lo menos 47 víctimas mortales en los EUA, a causa de las bajas temperaturas, mientras que 192 mil 400 habitantes en Texas, se han quedado sin energía eléctrica desde el lunes.

Shocking! Turn up the volume!

Pipes busted from freezing. (Denton, Texas)

Please, If you are in Texas and you have not done so, let a couple of faucets drip until the freeze is over! #TexasFreeze #Texas #Denton pic.twitter.com/PE9Fy9jv7w