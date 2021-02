Antonio Attolini 'enciende' Twitter con mensaje sobre 'fifis' y vacunación

El día de hoy inició a nivel nacional la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19 en México, la cual va dirigida hacia la población de 60 años en adelante.

En las redes sociales diversos usuarios que acudieron a la cita con sus familiares de la tercera edad, han criticado las condiciones en las que se realiza la campaña, pues aseguran es incómoda y pesada para las personas mayores.

Ante la abundancia de quejas, el aspirante a diputado federal por Morena en Torreón, Antonio Attilini tomó su cuenta de Twitter para lanzarse en contra de los inconformes.

"Los fifís que están tuiteando, que les pega mucho el sol, qué hay mucha gente, que están en la calle y que les molesta esperar... Buenas tardes y bienvenidos a su primer contacto con la salud pública, con el pueblo. Aquí no se les pide tarjeta de crédito para gozar de salud", escribió.

No fue mucho el tiempo que pasó para que su nombre se convirtiera en tendencia por la discusión que generó en la red.

"No seas simple, mi papá es derechohabiente del IMSS y lo mínimo que espero del proceso de vacunación es una vacuna de calidad y que le asignen una cita en un día determinado, no un rango de horas. Son adultos mayores no vacas.", escribió el usuario Víctor Rodríguez como respuesta.

Perdón, @antonioattolini... Pero el saco lo hiciste genérico, al dar a entender que ASÍ es el sistema de salud pública. Fifí o no fifí, lo que se espera es una atención de calidad! Se lleva ya décadas pidiéndolo desde el desastre panista-priísta. Qué no aspiramos a algo mejor? — JG (@M_Garces) February 15, 2021

Creo que el itam no te está apoyando en este análisis , buena polémica tratar de vivir de mis impuestos usando las estrategias de amlo, te falta mucho, tristeza si me das... — Adolfo Cano (@Adolf_cano) February 16, 2021

Periodistas, políticos y otro tipo de figuras públicas han utilizado su tuit para compartir posturas en contra. Tal es el caso de Héctor de Mauleón, quien lo describió como imbécil.