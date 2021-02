Adelfo Regino, titular del INPI, da positivo a COVID-19

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que luego de presentar algunos malestares se realizó la prueba que confirmó enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2.

Iniciará periodo de aislamiento y mantendrá un tratamiento recetado para lograr su recuperación.

"Me mantendré aislado y estaré tomando los medicamentos que me han indicado. Seguiremos luchando por la vida y por la transformación de México. Cuidemos la salud de nuestros pueblos", publicó.

